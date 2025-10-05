Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров днес разкритикува удара на САЩ срещу плавателен съд, заподозрян в транспорт на наркотици край брега на Венецуела, предаде Ройтерс.

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара.

🇷🇺🇻🇪 RUSSIA SLAMS U.S. STRIKE ON “DRUG SHIP” OFF VENEZUELA



Moscow’s calling foul after a U.S. strike blew up a vessel near Venezuela - Washington says it was packed with narcotics, Russia says it was reckless.



Foreign Minister Sergei Lavrov phoned his Venezuelan counterpart to… pic.twitter.com/SnjfjE47Gq — Alexkennedy (@Alexkennedy310) October 5, 2025

„Министрите изразиха сериозни опасения относно ескалиращите действия на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат широкообхватни последствия за региона“, се казва в изявление на руското външно министерство.

Москва: Няма да оставим без отговор атаката

Четирима души бяха убити при удара на 3 октомври срещу плавателен съд, който Вашингтон обвини, че транспортира „значителни количества наркотици, предназначени за Америка, за да отровят нашия народ“.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че разполага с всички необходими пълномощия да нарежда на американските въоръжени сили да нанасят удари в Карибско море срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици.