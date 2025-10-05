Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров днес разкритикува удара на САЩ срещу плавателен съд, заподозрян в транспорт на наркотици край брега на Венецуела, предаде Ройтерс.
В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара.
„Министрите изразиха сериозни опасения относно ескалиращите действия на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат широкообхватни последствия за региона“, се казва в изявление на руското външно министерство.
Москва: Няма да оставим без отговор атаката
Четирима души бяха убити при удара на 3 октомври срещу плавателен съд, който Вашингтон обвини, че транспортира „значителни количества наркотици, предназначени за Америка, за да отровят нашия народ“.
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че разполага с всички необходими пълномощия да нарежда на американските въоръжени сили да нанасят удари в Карибско море срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици.