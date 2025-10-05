Свят

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара

5 октомври 2025, 21:15
Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела
Източник: Getty Images

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров днес разкритикува удара на САЩ срещу плавателен съд, заподозрян в транспорт на наркотици край брега на Венецуела, предаде Ройтерс.

В телефонен разговор с венецуелския си колега Иван Хил, Лавров заяви, че Москва остро осъжда удара.

„Министрите изразиха сериозни опасения относно ескалиращите действия на Вашингтон в Карибско море, които могат да имат широкообхватни последствия за региона“, се казва в изявление на руското външно министерство.

Москва: Няма да оставим без отговор атаката

Четирима души бяха убити при удара на 3 октомври срещу плавателен съд, който Вашингтон обвини, че транспортира „значителни количества наркотици, предназначени за Америка, за да отровят нашия народ“.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет днес заяви в интервю за „Фокс Нюз“, че разполага с всички необходими пълномощия да нарежда на американските въоръжени сили да нанасят удари в Карибско море срещу плавателни съдове, за които се предполага, че транспортират наркотици.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Сергей Лавров САЩ Венецуела Наркотрафик Карибско море Русия Военни удари Външна политика Международни отношения Осъждане
Последвайте ни

По темата

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Проф. Кантарджиев: Как да различим грип от COVID-19 симптоми

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Елисейският дворец обяви състава на новото френско правителство

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Пожарникари свалиха парапланерист от 9-метрово дърво край Бузлуджа

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

Лавров осъди удара на САЩ срещу плавателен съд с наркотици край Венецуела

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

10 км нова магистрала на „Хемус“ за 300 млн. лева

carmarket.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 15 часа
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 13 часа
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 14 часа
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 14 часа

Виц на деня

– Скъпа, днес си невероятна! – Само днес ли? – Ето, пак започна...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини (ОБОБЩЕНИЕ)</p>

1 загинал и 8 ранени при автомобилно състезание във Варна; пилотът с положителен тест за амфетамини

България Преди 21 минути

Окръжната прокуратура във Варна образува по случая досъдебно производство

.

Кметът Терзиев: София няма да плаща такса рекет

България Преди 33 минути

Ситуацията е под контрол и протича според предварителните очаквания, написа Терзиев за сметосъбирането

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Папа Лъв ХІV осъди безразличието към страданията на мигрантите

Свят Преди 1 час

"Викът им от болка и отчаяние" не трябва да среща "студеното безразличие или стигмата на дискриминацията", каза той

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

България Преди 2 часа

Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Тръмп: „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта в Газа

Свят Преди 2 часа

Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира

<p>Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Асад</p>

Знаков момент: Сирия проведе първи избори без Башар Асад

Свят Преди 2 часа

Това са били първите избори в Сирия, произведени без намеса от страна на разузнавателните агенции

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Ограничават напълно достъпа до "Елените"

Свят Преди 3 часа

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за своевременно оповестяване на забраната в района на селището

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

Ето срещу кои отбори ще се изправят волейболистите ни на Евро 2026

България Преди 3 часа

България ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път

<p>&quot;Дроновете над германски летища са провокация от Путин&quot;</p>

Борис Писториус: Дроновете над германски летища са провокация от Путин

Свят Преди 4 часа

Най-силно засегнати бяха гишетата за чекиране

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Снежна буря блокира близо 1000 души на Еверест

Свят Преди 4 часа

Стотици местни жители и спасители са мобилизирани, за да отстранят снега и да осигурят достъп до района

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

Пилотът, врязал се в публиката на рали във Варна, е с положителен тест за наркотици

България Преди 5 часа

Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

Кметът на Царево опроверга твърденията за отпуснати 43 млн. лв. за почистване на реки и дерета

България Преди 5 часа

"Бяха отпуснати средства за възстановяване на мостове, но не и средства за почистване и корекция на коритото на река Черна, Нестинарка, дерето в Ахтопол, Лозенец, Арапя и други"

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Войната в Газа не е приключила - Рубио очерта фазите за мир

Свят Преди 5 часа

Той заяви, че САЩ ще разберат „много бързо“ дали палестинската групировка „Хамас“ е сериозна

<p>Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея (ВИДЕО)</p>

Мъжът до бременната Стефани от Big Brother с първи думи към нея: “Не ми стана приятно, че пушеше!” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Тя провокира недоволство заради поведението си в Къщата и това я превърна във втория отпаднал съквартирант

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свлачища, мълнии и наводнения в Непал, има десетки жертви

Свят Преди 6 часа

Най-тежки са последиците в планинския източен окръг Илам, където свлачища пометоха няколко села

<p>Няколко ислямски държави приветстваха мирния план на Тръмп за Газа, ето кои&nbsp;</p>

Ислямски държави: Планът на Тръмп е реален шанс за мир в Газа

Свят Преди 6 часа

Министрите призоваха за незабавно започване на преговори за изработване на механизми за прилагането на плана на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за котка със специални нужди?

dogsandcats.bg

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Кой е бащата на детето на бременната Стефани от Big Brother? Той говори за първи път! (ВИДЕО)

Edna.bg

18 трика за завладяващ и разтърсващ оргазъм

Edna.bg

Гьозтепе на Мъри срази кошмар на Черно море с вълшебен гол и излезе трети (видео)

Gong.bg

ЦСКА уважи легендата Джони Велинов

Gong.bg

Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)

Nova.bg

Владимир Николов: В спорта няма демокрация, треньорът определя посоката

Nova.bg