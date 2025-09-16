Свят

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

"Това не е напрежение. Това е пълна агресия", заяви президентът на Венецуела Николас Мадуро

16 септември 2025, 08:38
Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

Тръмп уволни Лиса Кук, но съдът я върна за ключова среща

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

ФБР откри ДНК на убиеца на Чарли Кърк

"Едностранен тормоз": Китай осъди САЩ за мита върху страните, внасящи руски петрол
Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ

Мъск си тръгна, но DOGE все още руши администрацията в САЩ
Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета

Льо Пен усилва натиска върху Макрон преди решаващите преговори за бюджета
Русия

Русия "се опита да тества" НАТО с "неработещи" дронове
Тръмп най-накрая нарече Русия

Тръмп най-накрая нарече Русия "агресор" във войната срещу Украйна

А мериканските въоръжени сили отново са нанесли удар по кораб, за който се предполага, че превозва наркотици в международни води, убивайки трима членове на наркокартел, за които се смята, че са от Венецуела. Това заяви американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, цитиран от ДПА.

Тръмп посочи, че американските сили са нанесли удар срещу "положително идентифицирани, изключително жестоки членове на картел за трафик на наркотици и наркотерористи в зоната на отговорност на Южното командване на въоръжените сили на САЩ (САУТКОМ)".

"Ударът е нанесен, докато тези потвърдени наркотерористи от Венецуела са се намирали в международни води и са транспортирали наркотици по посока на САЩ", добави американският президент.

"В резултат на удара трима мъже терористи са убити", каза Тръмп и добави, че никой от американските сили не е пострадал при удара.

"ВНИМАНИЕ – АКО ПРЕВОЗВАТЕ НАРКОТИЦИ, КОИТО МОГАТ ДА УБИЯТ АМЕРИКАНЦИ, НИЕ ЩЕ ВИ ХВАНЕМ!“, написа още Тръмп.

"Тези изключително жестоки картели за трафик на наркотици ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЗАПЛАХА за националната сигурност, външната политика и жизненоважните интереси на САЩ", допълни американският президент.

Това е втората подобна атака. В началото на септември американските военни убиха 11 души при удар срещу кораб, за който се предполага, че е пренасял наркотици в Карибско море.

И в този случай Тръмп написа, че корабът е пренасял наркотици от Венецуела към САЩ. Въпреки това, Държавният департамент на САЩ първоначално заяви, че пратката наркотици вероятно е била на път за Тринидад и Тобаго или друга карибска страна. Не стана ясно и на какво правно основание са действали САЩ, посочва ДПА.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро нарече последните инциденти между Каракас и Вашингтон "агресия" от страна на САЩ, припомня Ройтерс.

Американското правителство се опитва да оправдае започването на "престъпна атака" срещу Венецуела, каза Мадуро на пресконференция, на която присъстваха висши военни и други официални венецуелски представители.

"Това не е напрежение. Това е пълна агресия, полицейска агресия, политическа агресия, дипломатическа агресия и продължаваща агресия с военен характер", заяви Мадуро.

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
САЩ Венецуела Тръмп Мадуро кораб наркотици
Последвайте ни

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

БезГранично: Топ 5 на университетите в Дания, всичко за студента

БезГранично: Топ 5 на университетите в Дания, всичко за студента

Премиерът Желязков свиква Националния борд по водите

Премиерът Желязков свиква Националния борд по водите

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

Рязка ескалация: САЩ удариха венецуелски кораб, заподозрян в превоз на наркотици

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
BMW: Въпреки критиките, големите решетки дори вдигнаха продажбите

BMW: Въпреки критиките, големите решетки дори вдигнаха продажбите

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 часа
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 часа
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 часа
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 часа

Виц на деня

Мъж си купува нов телевизор. Продавачът пита: – Искате ли го с гласово управление? – Не, жена ми вече го има!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Изследователи откриха десетки хиляди сгради на маите в джунгла</p>

Изследователи откриха десетки хиляди структури на маите в джунгла в Гватемала

Любопитно Преди 3 минути

В района има структури като къщи, големи дворци, церемониални центрове и пирамиди

Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Тръмп подписа указа за разполагане на Националната гвардия в Мемфис

Свят Преди 8 минути

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във Вашингтон

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хората

България Преди 1 час

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО заяви, че правителството може да разчита на подкрепата им, докато работи за хората и държавата

Света Людмила Чешка

Мила на народа - почитаме светицата, убита от роднини

България Преди 1 час

Вижте кой празнува имен ден днес

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

За клевета и обида: Тръмп завежда дело срещу New York Times на стойност $15 млрд.

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ обвини вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

Изпращаме отец Иван от Нови хан в последния му земен път

България Преди 2 часа

Опелото ще се състои от 12:00 часа в храм "Света Троица"

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Мързеливо суши у дома за 10 минути: Лесна рецепта стъпка по стъпка

Любопитно Преди 2 часа

Основното предимство на тази рецепта е, че цялото суши може да се приготви само за 10 минути

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

7 на пръв поглед „безобидни“ навика, които тайно увреждат мозъка ви

Любопитно Преди 2 часа

Ако искате да се освободите от лош навик, експертите препоръчват да промените средата си, за да избегнете провокиращи фактори

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Технологии Преди 3 часа

OpenAI вдига завесата за най-популярните дейности с чатбота

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Впечатляваща победа на Феномените ги изпрати в Резиденцията в “Игри на волята

Любопитно Преди 9 часа

Безгрешните Лечители акостираха на Брега на отчаянието

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Полша свали дрон над Варшава, задържаха беларуси

Свят Преди 9 часа

Полската полиция разследва обстоятелствата около случилото се

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

Защо ограничението по новата магистрала "Европа" е 120 км/ч

България Преди 10 часа

По-ниска скорост ще бъде наложена и по други магистрали

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Уволниха висши офицери в Украйна заради загуби на територия

Свят Преди 10 часа

Сирски е наредил уволнението офицерите, отговарящи за 17-и и 20-и армейски корпуси

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Украйна обвини Русия в използване на химически оръжия

Свят Преди 11 часа

Към момента има около 11 000 документирани случая

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

България Преди 11 часа

Той посочи, че основните причини за този проблем са социално – културни

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

Хванатият с марихуана шофьор щял да вземе 50 хил. евро

България Преди 12 часа

Мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му

Всичко от днес

От мрежата

5 любопитни факта за Южноафриканския бурбул

dogsandcats.bg

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Днес празнуват имената, които се радват на любов

Edna.bg

Дневен хороскоп за 16 септември, вторник

Edna.bg

Румениге: УЕФА постигна голям успех с новия формат на Шампионска лига

Gong.bg

Левски - Лудогорец? Подобно нещо се случва за първи път от доста време

Gong.bg

Пенсионерът-рекордьор по глоби осъди КАТ: Спечели 29 дела и изчисти името си

Nova.bg

Премиерът Желязков свика Националния борд по водите

Nova.bg