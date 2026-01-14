Свят

Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите

14 януари 2026, 16:05

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?
Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това

Европа пренебрегна минералното богатство на Гренландия - може да съжалява за това
Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп
Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?

Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?
Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне
26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт

26-годишен иранец, арестуван по време на протестите, е първият осъден на смърт
Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия
Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

С ъединените щати изтеглят част от персонала си от ключови бази в региона като предпазна мярка на фона на повишеното напрежение, заяви пред Ройтерс в сряда американски официален представител, пожелал анонимност.

Информацията идва след изявление на високопоставен ирански служител, който по-рано в сряда каза пред Ройтерс, че Техеран е предупредил съседните държави, приютяващи американски войски, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нанесе удар.

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Доналд Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите.

Трима дипломати заявиха, че на част от персонала е било препоръчано да напусне основната американска военновъздушна база в региона, макар да няма непосредствени признаци за мащабна евакуация на войски, каквато се наблюдаваше в часовете преди иранска ракетна атака миналата година.

Тръмп нееднократно е заплашвал да се намеси в подкрепа на протестиращите в Иран, където правозащитна организация съобщи, че 2 600 души са били убити при репресии срещу една от най-големите вълни на протест срещу духовното управление.

Според израелска оценка Тръмп е взел решение да се намеси, макар че обхватът и времето на тази намеса остават неясни, каза израелски официален представител.

Тримата дипломати заявиха, че на част от персонала е било препоръчано да напусне американската военна база "Ал Удейд" в Катар до сряда вечерта.

Един от дипломатите определи хода като "промяна в разположението", а не като "наредена евакуация". Нямаше признаци за мащабно преместване на войски от базата към близък футболен стадион и търговски център, каквото се случи миналата година в часовете преди Иран да атакува базата с ракети в отговор на американски въздушни удари по ирански ядрени цели.

Американското посолство в Доха нямаше незабавен коментар, а външното министерство на Катар не отговори веднага на запитване за коментар.

Иранските власти обвиняват Съединените щати и Израел, че подклаждат безредиците, извършвани, по думите им, от хора, които те наричат терористи.

  • Иран призовава регионалните държави да предотвратят американска атака

Тръмп открито заплашва да се намеси в Иран от дни, макар и без да дава конкретика.

В интервю за CBS News във вторник Тръмп обеща "много твърди действия", ако Иран екзекутира протестиращи. Във вторник той също така призова иранците да продължат да протестират и да превземат институциите, заявявайки, че "помощта е на път".

Иранският официален представител, високопоставена фигура, говорещ при условие за анонимност, заяви, че Техеран е поискал от съюзниците на САЩ в региона "да предотвратят атакуването на Иран от страна на Вашингтон".

"Техеран е казал на регионалните държави, от Саудитска Арабия и ОАЕ до Турция, че американските бази в тези страни ще бъдат атакувани", ако САЩ ударят Иран, каза той.

Официалният представител добави, че преките контакти между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф са били прекратени.

Съединените щати имат сили в целия регион, включително предния щаб на Централното командване на САЩ в базата "Ал Удейд" в Катар и щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

  • Западен официален представител: Репресиите са възстановили известен покой

Потокът от информация от вътрешността на Иран е затруднен заради спирането на интернет.

Базираната в САЩ правозащитна група HRANA съобщи, че до момента е потвърдила смъртта на 2 403 протестиращи и 147 лица, свързани с правителството. Ирански официален представител заяви във вторник, че около 2 000 души са били убити.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че подозира, че "това е най-насилственото потушаване на протести в съвременната история на Иран и че то трябва абсолютно да спре".

Западен официален представител каза, че не изглежда иранското правителство да е изправено пред непосредствен колапс и че апаратът за сигурност остава под контрол. Репресиите са възстановили известен покой, макар властите да са били засегнати, добави той.

По думите му безредиците са били на ниво, невиждано в последно време, и са заварили правителството неподготвено в момент на особена уязвимост.

Израелски официален представител заяви, че кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху е бил информиран късно във вторник за вероятността от колапс на режима или американска намеса. Израел води 12-дневна война срещу своя заклет враг миналата година.

Иранската държавна телевизия излъчи кадри от мащабни траурни шествия за загиналите при безредиците в Техеран, Исфахан и Бушехр, както и в други градове. Хората развяваха знамена и портрети на върховния лидер аятолах Али Хаменей и държаха плакати с антипартийни лозунги.

Ръководителят на върховния орган за сигурност на Иран Али Лариджани е разговарял с външния министър на Катар, а Арагчи е провел разговори със своите колеги от ОАЕ и Турция, съобщиха държавните медии.

Арагчи е казал на външния министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед, че "спокойствието е надделяло" и че иранците са решени да защитят своя суверенитет и сигурност от всякаква външна намеса, съобщиха държавните медии.

  • Главният прокурор на Иран призовава за бързи действия

По време на посещение в затвор в Техеран, където са задържани арестувани протестиращи, главният прокурор на Иран заяви, че бързината при съденето и наказването на онези, "които са обезглавявали или изгаряли хора", е от ключово значение, за да не се повторят подобни събития.

  • HRANA съобщи за 18 137 ареста до момента.

Иранската кюрдска правозащитна група Hengaw съобщи, че 26-годишен мъж, Ерфан Солтани, арестуван във връзка с протестите в град Карадж, е трябвало да бъде екзекутиран в сряда. Hengaw каза, че не е успяла да потвърди дали присъдата е била изпълнена. 

Докато иранските власти са успявали да устоят на предишни протести, настоящите безредици се развиват в момент, когато Техеран все още се възстановява от войната миналата година, а регионалните му позиции са отслабени от удари по съюзници като ливанската "Хизбула" след водените от "Хамас" атаки срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Попитан какво има предвид под "помощта е на път", Тръмп заяви пред репортери във вторник, че те ще трябва сами да разберат това. Той каза, че военните действия са сред опциите, които обмисля.

"Изглежда, че убийствата са значителни, но все още не знаем със сигурност", каза Тръмп при завръщането си във Вашингтонския регион от Детройт, като добави, че ще знае повече, след като получи доклад във вторник вечерта.

В понеделник Тръмп обяви 25-процентни вносни мита върху продукти от всяка страна, която прави бизнес с Иран, голям износител на петрол. Във вторник Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Иран.

САЩ Иран Близък изток Военно изтегляне Геополитическо напрежение Протести в Иран Репресии Доналд Тръмп Военни бази Международни отношения
Последвайте ни

По темата

Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София

"Търпението ни се изчерпва": Какви са военните опции на Тръмп за атака срещу Иран?

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Зловещи писъци под самолета секунди преди излитане: Какво се е случило на борда на Air Canada

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

Кой е Ти Джей Санд - работникът, който освирка Доналд Тръмп

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

Гроздето май е кисело: Най-критикуваната М-ка на BMW се оказа най-продаваната

carmarket.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 11 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 11 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 11 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 11 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Променят закона за референдумите

Променят закона за референдумите

България Преди 44 минути

Предвижда се по-лесно предлагане и провеждането на референдуми

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Арестуваха OnlyFans модели в самолет след скандал на борда

Свят Преди 55 минути

Саня Бланшард и Джордан Лантри предизвикаха спектакъл пред изумените пътници, когато бяха свалени от самолета заради нарушаване на реда преди излитането от международното летище в Маями

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

НС прие на първо гласуване закона „Антиспекула“

България Преди 1 час

Законопроектът предвижда определяне на максимални цени

,

"Искаше парите си обратно": Клиент отправи смъртни заплахи към служители в ресторант

Свят Преди 1 час

„Един от засегнатите служители е на 16 години

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

„Един от най-опасните мъже в света“ е заловен в Ирак

Свят Преди 1 час

Хамад - известен още като Кадим Малик Хамад Рабах ал-Хаджами - е заподозрян, че е играл ключова роля в т.нар. тютюневи войни в Мелбърн, докато е живял в родината си, след като е бил депортиран през 2023 г.

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Какво става с 90 млрд. евро от ЕС за Украйна

Свят Преди 1 час

Условията са "да се гарантира, че Украйна продължава по пътя си за присъединяване към ЕС"

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Кога ще излети първата пилотирана мисия до Луната от 50 години?

Свят Преди 2 часа

Мисията „Артемис II“, която ще продължи около 10 дни, може да отведе астронавтите си по-далеч в Космоса, отколкото който и да е човек е бил досега

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Това е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 2 часа

Новият министър отбеляза, че неговите реформи ще се съсредоточат върху цифровизацията

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Ашли Сейнт Клеър отговори на Мъск: "Не се страхувам от никого"

Свят Преди 2 часа

Компанията на Мъск е изправена пред силна критика, откакто Grok започна да генерира смущаващи, оскъдно облечени снимки на жени и непълнолетни в отговор на потребителски подкани

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

Акция срещу дилърите на дрога в училищата в София

България Преди 2 часа

Задържани за 20 души

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

Любопитно Преди 3 часа

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест продължава да експериментира с визията си и защитава смело личния си стил

Гренландия

Дания разполага войски в Гренландия след заплахите на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Ходът идва на фона на изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че възнамерява да поеме контрола над арктическия остров от Копенхаген

Киев нареди евакуацията на пет селища в южна Украйна

Киев нареди евакуацията на пет селища в южна Украйна

Свят Преди 3 часа

Кулеба: Взехме трудно, но необходимо решение

.

САЩ, Русия, Китай: Защо Иран е толкова важен за тях

Свят Преди 3 часа

Иран е една от най-богатите на природни ресурси страни в света, освен това е ключов играч в Близкия изток и близък съюзник на Китай и Русия

Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

Елитът на европейската десница застава зад Орбан в изборната надпревара в Унгария

Свят Преди 3 часа

"Заедно отстояваме Европа, която уважава националния суверенитет и се гордее със своите културни и религиозни корени", казва Джорджа Мелони

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Рачков предложил брак на Бъдни вечер. Ето кой избра пръстена на Вики

Edna.bg

Без диети в рая: Никол Шерцингер хапва поничка на Малдивите

Edna.bg

Ясен Петров: Дошъл съм, за да измъкнем отбора от опасната зона

Gong.bg

Вижте снимки от ЦСКА - Корона

Gong.bg

САЩ изтеглят част от служителите си от ключови военни бази в Близкия изток

Nova.bg

Задържаха мъж за разпространение на порнографски материали с непълнолетни

Nova.bg