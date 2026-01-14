Американски представител: САЩ изтеглят част от войските си от ключови бази в Близкия изток като предпазна мярка

Кървава равносметка: Броят на убитите при протестите в Иран е надхвърлил 2 500

С ъединените щати изтеглят част от персонала си от ключови бази в региона като предпазна мярка на фона на повишеното напрежение, заяви пред Ройтерс в сряда американски официален представител, пожелал анонимност.

Информацията идва след изявление на високопоставен ирански служител, който по-рано в сряда каза пред Ройтерс , че Техеран е предупредил съседните държави, приютяващи американски войски, че ще удари американски бази, ако Вашингтон нанесе удар.

Целта е да бъдат възпрени заплахите на Доналд Тръмп да се намеси в подкрепа на протестиращите.

Трима дипломати заявиха, че на част от персонала е било препоръчано да напусне основната американска военновъздушна база в региона, макар да няма непосредствени признаци за мащабна евакуация на войски, каквато се наблюдаваше в часовете преди иранска ракетна атака миналата година.

Тръмп нееднократно е заплашвал да се намеси в подкрепа на протестиращите в Иран, където правозащитна организация съобщи, че 2 600 души са били убити при репресии срещу една от най-големите вълни на протест срещу духовното управление.

Според израелска оценка Тръмп е взел решение да се намеси, макар че обхватът и времето на тази намеса остават неясни, каза израелски официален представител.

Тримата дипломати заявиха, че на част от персонала е било препоръчано да напусне американската военна база "Ал Удейд" в Катар до сряда вечерта.

Един от дипломатите определи хода като "промяна в разположението", а не като "наредена евакуация". Нямаше признаци за мащабно преместване на войски от базата към близък футболен стадион и търговски център, каквото се случи миналата година в часовете преди Иран да атакува базата с ракети в отговор на американски въздушни удари по ирански ядрени цели.

Американското посолство в Доха нямаше незабавен коментар, а външното министерство на Катар не отговори веднага на запитване за коментар.

Иранските власти обвиняват Съединените щати и Израел, че подклаждат безредиците, извършвани, по думите им, от хора, които те наричат терористи.

🇮🇷 Western media never show us this image @RFI @France24_fr 🔴 Big demonstration in #Iran to support the government against the attempt of overthrowing the regime. pic.twitter.com/CVQatIqTBD — $BEBEeth Designer🇺🇲🇮🇱🇺🇦🇵🇱 (@BITCOINWORLD93) January 14, 2026

Иран призовава регионалните държави да предотвратят американска атака

Тръмп открито заплашва да се намеси в Иран от дни, макар и без да дава конкретика.

В интервю за CBS News във вторник Тръмп обеща "много твърди действия", ако Иран екзекутира протестиращи. Във вторник той също така призова иранците да продължат да протестират и да превземат институциите, заявявайки, че "помощта е на път".

Иранският официален представител, високопоставена фигура, говорещ при условие за анонимност, заяви, че Техеран е поискал от съюзниците на САЩ в региона "да предотвратят атакуването на Иран от страна на Вашингтон".

"Техеран е казал на регионалните държави, от Саудитска Арабия и ОАЕ до Турция, че американските бази в тези страни ще бъдат атакувани", ако САЩ ударят Иран, каза той.

Официалният представител добави, че преките контакти между иранския външен министър Абас Арагчи и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф са били прекратени.

Съединените щати имат сили в целия регион, включително предния щаб на Централното командване на САЩ в базата "Ал Удейд" в Катар и щаба на Пети американски флот в Бахрейн.

🚨 BREAKING — In Iran, massive crowds of anti-Islamist-regime, pro-@PahlaviReza protesters are taking to the streets in Tehran’s Haft-Hoz Square, chanting “Death to The Dictator,” directly targeting Khamenei and his terrorist regime. Share these videos so the world can see. pic.twitter.com/w8zcyOUu6t — Shayan X (@ShayanX0) January 4, 2026

Западен официален представител: Репресиите са възстановили известен покой

Потокът от информация от вътрешността на Иран е затруднен заради спирането на интернет.

Базираната в САЩ правозащитна група HRANA съобщи, че до момента е потвърдила смъртта на 2 403 протестиращи и 147 лица, свързани с правителството. Ирански официален представител заяви във вторник, че около 2 000 души са били убити.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че подозира, че "това е най-насилственото потушаване на протести в съвременната история на Иран и че то трябва абсолютно да спре".

Западен официален представител каза, че не изглежда иранското правителство да е изправено пред непосредствен колапс и че апаратът за сигурност остава под контрол. Репресиите са възстановили известен покой, макар властите да са били засегнати, добави той.

По думите му безредиците са били на ниво, невиждано в последно време, и са заварили правителството неподготвено в момент на особена уязвимост.

Израелски официален представител заяви, че кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху е бил информиран късно във вторник за вероятността от колапс на режима или американска намеса. Израел води 12-дневна война срещу своя заклет враг миналата година.

Иранската държавна телевизия излъчи кадри от мащабни траурни шествия за загиналите при безредиците в Техеран, Исфахан и Бушехр, както и в други градове. Хората развяваха знамена и портрети на върховния лидер аятолах Али Хаменей и държаха плакати с антипартийни лозунги.

Ръководителят на върховния орган за сигурност на Иран Али Лариджани е разговарял с външния министър на Катар, а Арагчи е провел разговори със своите колеги от ОАЕ и Турция, съобщиха държавните медии.

Арагчи е казал на външния министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед, че "спокойствието е надделяло" и че иранците са решени да защитят своя суверенитет и сигурност от всякаква външна намеса, съобщиха държавните медии.

⚡️#BREAKING Latest pro Ayatollah protests in Iran spark debates about the reality of the situation in Iran and whether anti regime protests are as serious as some outlets report them to be pic.twitter.com/YBeUmRF6rt — War Monitor (@WarMonitors) January 12, 2026

Главният прокурор на Иран призовава за бързи действия

По време на посещение в затвор в Техеран, където са задържани арестувани протестиращи, главният прокурор на Иран заяви, че бързината при съденето и наказването на онези, "които са обезглавявали или изгаряли хора", е от ключово значение, за да не се повторят подобни събития.

🚨 #Breaking Newz Alert 🚨

"US Pulls Back Some Troops from Key Middle East Bases Amid Rising Tensions!"



➡️ The United States is withdrawing a portion of its personnel from several major US military bases across the Middle East.



➡️ This precautionary move comes as a direct… pic.twitter.com/Z3xdrtzjA8 — BreakinNewz (@BreakinNewz01) January 14, 2026

HRANA съобщи за 18 137 ареста до момента.

Иранската кюрдска правозащитна група Hengaw съобщи, че 26-годишен мъж, Ерфан Солтани, арестуван във връзка с протестите в град Карадж, е трябвало да бъде екзекутиран в сряда. Hengaw каза, че не е успяла да потвърди дали присъдата е била изпълнена.

Докато иранските власти са успявали да устоят на предишни протести, настоящите безредици се развиват в момент, когато Техеран все още се възстановява от войната миналата година, а регионалните му позиции са отслабени от удари по съюзници като ливанската "Хизбула" след водените от "Хамас" атаки срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Попитан какво има предвид под "помощта е на път", Тръмп заяви пред репортери във вторник, че те ще трябва сами да разберат това. Той каза, че военните действия са сред опциите, които обмисля.

"Изглежда, че убийствата са значителни, но все още не знаем със сигурност", каза Тръмп при завръщането си във Вашингтонския регион от Детройт, като добави, че ще знае повече, след като получи доклад във вторник вечерта.

В понеделник Тръмп обяви 25-процентни вносни мита върху продукти от всяка страна, която прави бизнес с Иран, голям износител на петрол. Във вторник Държавният департамент на САЩ призова американските граждани незабавно да напуснат Иран.