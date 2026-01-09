Огромни протести в Иран: Властта спря интернета (ВИДЕО)

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

И нтернетът в цял Иран беше прекъснат по време на националните протести срещу икономическата ситуация в страната в четвъртък, съобщи групата за интернет мониторинг „НетБлокс“, цитирана от Ройтерс. Според ДПА пък иранските власти са въвели големи ограничения в достъпа до интернет в цялата страна.

Massive protest in Tehran, Iran. People had enough. Not much mainstream media coverage. Why? pic.twitter.com/RqIikXbW94 — Lily Tang Williams (@Lily4Liberty) January 8, 2026

Същевременно президентът на страната Масуд Пезешкиан призова за „повече сдържаност“ на фона на масовите демонстрации, които продължават вече 12 дни и доведоха до сблъсъци в няколко града в страната.

„Трябва да се избягва всякакво насилие или принуда“, се казва в изявление на държавния глава, публикувано на уебсайта му. В него се призовава за „възможно най-голяма сдържаност“, както и за „диалог“ и за „изслушване на исканията на народа“.

Огромни протести в десетки градове из Иран

Протестиращи в Техеран се събраха вчера на ключов булевард в северозападната част на иранската столица в рамките на мащабна протестна акция, която е част от национално движение, предизвикано от гнева срещу високите разходи за живот.

Тълпи от хора, както и автомобили, които надуваха клаксоните си в знак на подкрепа, изпълниха част от обширния булевард „Аятолах Кашани“.

Massive protest in Rasht, northern Iran pic.twitter.com/8DZkhvHBI4 — Conflict Radar (@Conflict_Radar) January 8, 2026

Персийски телевизионни канали, базирани извън Иран, както и други социални мрежи, публикуваха снимки от значителни протести в други градове, включително Табриз на север и свещения град Машхад на изток.

Демонстрациите изглеждаха най-масовите от началото на движението на 28 декември, предаде АФП.

Синът на шаха, свален от власт от революцията през 1979 г., Реза Пахлави, който живее в САЩ, призова за масови действия в четвъртък вечер (8 януари).

Други видеоклипове, публикувани от протеста на булевард Кашани в Техеран, показаха хора, скандиращи антиправителствени лозунги, включително „смърт на диктатора“.

Хора бяха заснети и да изпълват главна улица в квартал Вакилабад в Машхад, дом на едно от свещените места за шиитския ислям.

Големи протести се проведоха и в северния център Табриз, където хората скандираха „да живее Пахлави“, и в историческия централен град Исфахан.

Активистите твърдят, че протестното движение не показва признаци на затишие и дори нараства по мащаб, въпреки репресиите, които вече доведоха до десетки загинали, според правозащитни групи.