Огромни протести в Иран: Властта спря интернета (ВИДЕО)

9 януари 2026, 06:48
Мачадо от Венецуела пристига следващата седмица във Вашингтон

Тръмп: САЩ ще започнат да нанасят удари по суша срещу наркокартелите

Защо Путин предпочете да си мълчи за свалянето на Мадуро

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Ескалация между Минесота и федералните власти в САЩ след убийството на Гуд

Сенатът прие резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп

Нетаняху: Николай Младенов ще бъде директор на Съвета за мир в Газа

Убийството на Рене Гуд разтърси Америка: Масови протести след фаталната стрелба в Минеаполис

И нтернетът в цял Иран беше прекъснат по време на националните протести срещу икономическата ситуация в страната в четвъртък, съобщи групата за интернет мониторинг „НетБлокс“, цитирана от Ройтерс. Според ДПА пък иранските власти са въвели големи ограничения в достъпа до интернет в цялата страна.

Същевременно президентът на страната Масуд Пезешкиан призова за „повече сдържаност“ на фона на масовите демонстрации, които продължават вече 12 дни и доведоха до сблъсъци в няколко града в страната.

„Трябва да се избягва всякакво насилие или принуда“, се казва в изявление на държавния глава, публикувано на уебсайта му. В него се призовава за „възможно най-голяма сдържаност“, както и за „диалог“ и за „изслушване на исканията на народа“.

Огромни протести в десетки градове из Иран

Протестиращи в Техеран се събраха вчера на ключов булевард в северозападната част на иранската столица в рамките на мащабна протестна акция, която е част от национално движение, предизвикано от гнева срещу високите разходи за живот.

Тълпи от хора, както и автомобили, които надуваха клаксоните си в знак на подкрепа, изпълниха част от обширния булевард „Аятолах Кашани“.

Персийски телевизионни канали, базирани извън Иран, както и други социални мрежи, публикуваха снимки от значителни протести в други градове, включително Табриз на север и свещения град Машхад на изток.

Демонстрациите изглеждаха най-масовите от началото на движението на 28 декември, предаде АФП.

Синът на шаха, свален от власт от революцията през 1979 г., Реза Пахлави, който живее в САЩ, призова за масови действия в четвъртък вечер (8 януари).

Други видеоклипове, публикувани от протеста на булевард Кашани в Техеран, показаха хора, скандиращи антиправителствени лозунги, включително „смърт на диктатора“.

Хора бяха заснети и да изпълват главна улица в квартал Вакилабад в Машхад, дом на едно от свещените места за шиитския ислям.

Големи протести се проведоха и в северния център Табриз, където хората скандираха „да живее Пахлави“, и в историческия централен град Исфахан.

Активистите твърдят, че протестното движение не показва признаци на затишие и дори нараства по мащаб, въпреки репресиите, които вече доведоха до десетки загинали, според правозащитни групи. 

Източник: БТА/Валерия Динкова, БГНЕС    
Иран протести интернет
Слънчев петък – последван от дъжд, сняг и опасни поледици

Язовир „Ивайловград“ преля

Европа, става сериозно! След Венецуела Тръмп няма задръжки

Внезапно почина финансистът Андрей Пръмов

Системата бонус-малус наближава: Какво да очакват шофьорите

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 1 ден
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 1 ден
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 1 ден
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 1 ден

Кабинетът в оставка с първо заседание за 2026 г.

България Преди 48 минути

Министрите се заемат с т. нар. Сребърен фонд и неговата дългосрочна инвестиционна политика.

.

Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?

България Преди 1 час

От ГДБОП дадоха препоръки към граждани и търговци как да разпознават фалшиви банкноти

Огнен ад в Австралия, не могат да го спрат

Свят Преди 12 часа

Властите отправиха предупреждение за опасност от катастрофални пожари утре

Венецуела пуска на свобода политическите затворници

Свят Преди 12 часа

Ураганен вятър помете Меден кладенец

България Преди 13 часа

Вятърът е скъсал електропроводи и повалил няколко дървета и седем електрически стълба в селото

Аварии оставиха голяма част от София без парно и топла вода

България Преди 13 часа

В „Люлин“ 3,4,5 и 6 няма парно и топла вода от вчера вечерта

Дрон удари свързан с Русия танкер в Черно море

Свят Преди 14 часа

Това го е накарало да поиска помощ от турската брегова охрана

Неочаквано завръщане: Кейт Мидълтън и принц Уилям с първи ангажимент за 2026 г.

Любопитно Преди 14 часа

Принцът и принцесата на Уелс са съвместни покровители на NHS Charities Together и прекараха време в разговори със здравните работници за натиска, пред който са изправени по време на зимния вирусен сезон

Олимпийска шампионка загуби попечителството над дъщеря си

Свят Преди 15 часа

Оксана Баюл представя родната си Украйна на Зимните олимпийски игри в Лилехамер през 1994 г., където печели злато в индивидуалната програма по фигурно пързаляне като 16-годишна

Ескалация, какво става в Иран, ще падне ли режимът

Свят Преди 15 часа

Пахлави призова полицията и армията да се обърнат срещу режима

Предадоха на съд обвинените за побоя над шефа на полицията в Русе

България Преди 15 часа

Разследването е довършено под ръководството на Окръжна прокуратура – Велико Търново

Забраниха движението от Троянския проход до хижа „Дерменка“

България Преди 15 часа

Забраната ще важи до 15 май

Русия остави стотици хиляди украинци на тъмно и студено

Свят Преди 15 часа

Метеорологичните условия също създават проблеми за енергоснабдяването на Украйна

Ще се ожени ли Барън Тръмп за принцеса Изабела от Дания заради Гренландия?

Любопитно Преди 15 часа

Ако Доналд Тръмп иска Гренландия, а Дания продължава да отказва да му я предостави, тогава може би проблемът не е в стратегията, а във въображението

Кристин Лагард: Една седмица от присъединяването на България към еврото!

България Преди 15 часа

Лагард добави, че българските евромонети са влезли в обращение на 1 януари, включително монетата от 1 евро, на която е изобразен свети Иван Рилски,

КС определи срок за искане по казуса „Сарафов“

България Преди 15 часа

