След окървавените протести: Иран - ситуацията е "под пълен контрол"

С итуацията в Иран е "под пълен контрол", след като протестите през уикенда прераснаха в насилие, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс.

Iran says the situation in the country is now fully under control. pic.twitter.com/VuuoFFYTAj — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 12, 2026

Той добави, че предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп срещу действията на Техеран, ако бъде пролята кръв на протестите, ще мотивира "терористи" да атакуват протестиращи и силите за сигурност, за „поканят“ чужда страна да се намеси.

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп, заяви още иранският външен министър.

Той обеща достъпът до интернет скоро да бъде възобновен.