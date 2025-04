САЩ и Украйна подписаха меморандум за полезните изкопаеми

К иев и Вашингтон подписаха меморандум като първа стъпка към сключването на споразумение за разработване на полезните изкопаеми в Украйна, съобщи първият вицепремиер и министър на икономиката на Украйна Юлия Свириденко, цитирана от Ройтерс.

„Щастливи сме да обявим подписването с нашите американски партньори на Меморандум за разбирателство, който проправя пътя за споразумение за икономическо партньорство и създаването на инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна“, написа Свириденко в социалната мрежа X.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X