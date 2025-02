Newsweek: Русия печели милиарди от изкопаеми горива въпреки санкциите

С поред нов доклад износът на изкопаеми горива от Русия е донесъл приходи в размер на 242 млрд. евро (253,8 млрд. долара) през третата година от войната в Украйна, като част от приходите идват непряко от западните държави въпреки санкциите.

Защо това е от значение

От началото на войната през 2022 г. Русия е реализирала общо 847 млрд. евро приходи от изкопаеми горива, се казва в доклада на независимата изследователска организация Centre for Research on Energy and Clean Air и кампанийната група B4Ukraine, която се стреми да прекъсне икономическата подкрепа за Москва.

Докладът, в който са използвани данни от Kpler, глобална компания за търговско разузнаване, която се фокусира върху пазарите на морски транспорт, беше предоставен ексклузивно на Newsweek.

От Newsweek са се свързали с Кремъл и Държавния департамент на САЩ, за да коментират този материал, уточняват от изданието.

Какво трябва да знаете

Данните в доклада са получени въпреки западните санкции и са в контраст със 199,1 млрд. долара, които Русия е спечелила от износ на изкопаеми горива през 2021 г., годината преди инвазията си в Украйна. Това е няколко пъти повече от 211-те милиарда долара, които Пентагонът изчислява, че Москва е похарчила за войната от 2022 до 2024 г.

Колко дълго ще продължат санкциите, бе поставено под въпрос при новия президент на САЩ Доналд Тръмп, който обеща да сложи край на войната в Украйна и възприе по-снизходителен подход към президента Владимир Путин от предшественика си в Белия дом Джо Байдън.

Силите на Москва нахлуха в Украйна на 24 февруари 2022 г. и оттогава западните държави работят за спиране на вноса на руски петрол. През март 2022 г. Байдън обяви забрана за внос на руски петрол в страната, а през януари 2025 г. САЩ издадоха санкции за блокиране на петролни проекти.

Въпреки това много държави не са наложили санкции на Русия; в доклада се посочва, че някои горивни продукти са стигнали до Запада чрез трети страни, включително Китай, Индия и Турция.

През третата година на войната страните от Г-7 са внесли петролни продукти на стойност 18 млрд. евро от шест рафинерии в Индия и Турция, от които 9 млрд. евро се твърди, че са били рафинирани от руски суров петрол, като това е донесло на Москва данъчни приходи в размер на около 4 млрд. евро.

Като цяло суровият петрол е бил основният източник на приходи за Русия, генерирайки 104 млрд. евро приходи. Други изкопаеми горива бяха газ, въглища и втечнен природен газ.

Какво казват хората

В разговор с Newsweek Марк Темницки, нерезидентен сътрудник в Центъра за Евразия към мозъчния тръст „Атлантически съвет“, заяви, че ако Съединените щати окажат натиск и върху трети страни, това ще отслаби Русия.

„Това ще навреди на икономиките на тези трети страни“, каза той и допълва:

„Третите страни също могат да преразгледат закупуването на руски суров петрол".

„Провеждането на подобна политика от страна на западните държави ще доведе до по-големи ограничения на руския енергиен пазар. Това би довело до спад в продажбите на руска енергия и би отслабило руската икономика“, допълва Темницки.

В доклада се посочва, че чуждестранните предприятия са платили 60 млрд. долара данъци на Москва между 2022 и 2024 г. Това включва и американските фирми в Русия, които са платили 1,2 млрд. долара данъци върху печалбата през 2023 г., както Newsweek пръв съобщи през януари, което превръща САЩ в най-големия вносител на такива данъци в Кремъл.

Междувременно в доклада се твърди, че Москва е продължила да внася машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ), използвани за производство на оръжия, наред с други продукти от чуждестранни източници. Твърди се, че Китай е произвел 63% от тези доставки. Тайван е произвел 9 процента, а Южна Корея - 5,5 процента от машините с ЦПУ, според доклада.

