Ескалация, Турция обкръжи Кипър с военни кораби и подводници

Н апрежението в Източното Средиземноморие рязко нарасна във вторник, след като турският военноморски флот буквално обкръжи Кипър с близо 20 кораба, включително фрегати, както и подводници, съобщава „Катимерини”

Действията на Анкара съвпадат с предстоящия в близките часове старт на сондиране за въглеводороди на специализирания кораб „Явуз” в изключителната икономическа зона на Кипър.

Ердоган заплаши Кипър с война

Същевременно друг плавателен съд за търсене на нефтени и газови находища - „Барбарос”, провежда сеизмографски проучвания в района.

В същото време, в региона ги няма френските и американски военни сили, на които Кипър разчиташе за противовес на турската офанзива във водите му.

Турция нехае за заплахите на ЕС, праща още кораби към Кипър

Това отсъствие според гръцката медия изглежда като знак, че Париж и Вашингтон искат да избегнат милитаризация на кризата в Източното Средиземноморие. Нещо, което напълно устройва Анкара.

Действията на Турция бяха заклеймени на тристранната среща на върха в Кайро между лидерите на Гърция, Република Кипър и Египет.

Пропастта между Анкара и Кайро расте и заради турското участие в либийския конфликт, както и подкрепата оказвана на египетската ислямистка опозиция.

Евентуално споразумение между Гърция и Египет за общи маневри срещу турската офанзива край Кипър, обаче изглежда малко вероятно.

В Никозия повече разчитат на налагането на евентуални санкции срещу Турция от Европейския съюз.

Мерките, взети от ЕС през юли спрямо навлизането на турски военни съдове във водите край Кипър, обаче нямат никакъв ефект досега. Нещо повече Турция умело използва това, че на нейна територия се намират милиони сирийски бежанци, за да оказва натиск върху Брюксел.

The issue of #Turkey's provocative behavior at #Cyprus' EEZ now on the agenda of the #EUCO (17-18/10), Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said on Tuesday https://t.co/2TICiqBcPX