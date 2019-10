Какво порази Турция в Сирия, Ердоган за първи път отговори

Т урската армия започна сухопътна операция в Северна Сирия. При един от ударите е поразен затвор, където са държани джихадисти от ИДИЛ. Нарастват опасенията, че радикални бойци могат да избягат по време на турската военна офанзива. Междувременно в телевизионно интервю държавният секретар Майк Помпейо заяви, че Съединените щати не са давали на Турция зелена светлина за операцията й в Сирия. Според него решението за изтегляне на американските военни било взето, за да не военните излагани на риск.

Това е вторият етап от военната операция с името "Извор на мира", която започна по-рано с въздушни удари срещу кюрдски позиции.

Турските сили планират да създадат "безопасна зона", прочистена от кюрдските милиции, в която ще бъдат настанени сирийски бежанци.

Кюрдите, които помогнаха за победата над групата на Ислямска държава в Сирия и бяха ключови съюзници на САЩ в тази битка - държат хиляди бойци от ИДИЛ и техните близки в затворите и лагерите в райони, които са под техен контрол. Не е ясно дали те ще продължат да го правят, ако избухнат битки.

Няколко града и села бяха засегнати от въздушни удари и артилерийски огън в сряда, принуждавайки хиляди цивилни да напуснат домовете си.

Кюрдските сили заявиха, че досега най-малко петима цивилни са били убити, а най-малко 25 са ранени.

По-късно турското министерство на отбраната съобщи, че турски войски и сирийските бунтовнически съюзници са навлезли в района "източно от Ефрат".

Турските въоръжени сили съобщиха в Туитър, че са нанесли удари по 181 "терористични" цели като част от операция, наречена "Мирна пролет", докато протурска група заяви пред агенция АФП, че офанзивата е започнала в Тал Абяд, район под контрола на кюрдските сили.

Кюрдските власти призоваха за обща мобилизация и призоваха хората „да се отправят към границата с Турция ... да се противопоставят в този чувствителен исторически момент“.

Турция смята кюрдската милиция YPG - доминиращата сила в Сирийските демократични сили (SDF) – за клон на забранената Кюрдска работническа партия /ПКК/, която се бори за кюрдска автономия в Турция в продължение на три десетилетия.

Турското правителство планира да изпрати два милиона от 3,6 милиона сирийски бежанци, живеещи на негова територия, в "безопасната зона". Офанзивата може да изсели 300 000 души, живеещи в района.

„Те искат да избягат в Европа. Искат да се завърнат по домовете си, но Европа не ги иска. Можехме да им ги върнем, за да ги съдят или да правят каквото искат. Както обикновено става обаче, няма реципрочност”, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано Тръмп се съгласи с необходимостта от санкции срещу Турция заради това и заяви : „Турция ще плати „голяма икономическа цена“ за операцията в Сирия, извършена „несправедливо“, съобщи АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че се надява турският му колега Реджеп Тайип Ердоган да „действа рационално“, тъй като военните му започват широко нападение над контролираните от кюрдите райони в североизточна Сирия.

Очаква се интензивното бомбардиране да проправи пътя за наземна офанзива, станала възможна заради решението на Тръмп да изтегли американските войски в района - ход, който е критикуван остро във Вашингтон, дори от някои от съратниците на Тръмп членове на републиканската партия.

Turkey launched airstrikes and fired artillery aimed at crushing Kurdish fighters in northern Syria after U.S. troops pulled back from the area, paving the way for an assault on forces that have long been allied with the United States. https://t.co/c5UFGkFKdu