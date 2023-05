"Самоубийствен туризъм": Кои страни легализират евтаназията?

П арламентът на Португалия ще проведе четвъртото си гласуване за три години днес по закон за декриминализиране на евтаназията, който раздели дълбоко католическата страна. Законопроектът ще изравни Португалия с няколко други европейски държави, които са приели закони, позволяващи на неизлечимо болните да получат помощ за прекратяване на живота си.

Ето преглед на ситуацията в други европейски държави, направен от АФП:

Евтаназия: Нидерландия първа

През април 2002 г. Нидерландия стана първата страна в света, която узакони активната евтаназия, при която лекари прилагат смъртоносни дози лекарства на пациенти, страдащи от неизлечимо заболяване. Тя също така узакони асистираното самоубийство, при което пациентите могат да получат помощ, за да отнемат доброволно живота си.

В нидерландския закон се казва, че пациентът трябва да изпитва "непоносимо страдание без изгледи за подобрение" и да е поискал да умре по начин, който е "доброволен, добре обмислен и с пълно убеждение".

През 2012 г. Нидерландия разшири обхвата на закона, за да разреши евтаназията на лица над 12 години, които изпитват големи страдания, при условие че имат родителско съгласие, а през 2020 г. - и на пациенти с тежка деменция, ако пациентът е поискал процедурата, докато все още е бил психически дееспособен.

През април 2023 г. нидерландското правителство одобри след дългогодишни дебати евтаназията и за деца под 12 години, като разреши смърт по желание за малолетни, страдащи "непоносимо и без надежда".

По официални данни през миналата година около 8700 души в Нидерландия са избрали евтаназия. Повечето от тях са страдали от рак в последен стадий.

Следват Белгия, Люксембург и Испания

През май 2002 г. Белгия е втората страна, която прие евтаназията и асистираното самоубийство, и то със сходни уговорки като холандските. През 2014 г. тя отиде по-далеч от Нидерландия, като позволи на неизлечимо болни деца от всички възрасти също да поискат процедурата със съгласието на родителите си.

Другата страна от Бенелюкс Люксембург декриминализира евтаназията и асистираната смърт през 2009 г., последвана от Испания през юни 2021 г., която легализира и двете практики.

Асистирано самоубийство: крайна дестинация Швейцария

Швейцария, която забрани евтаназията, от десетилетия разрешава асистираното самоубийство, което я превръща в крайна дестинация за пациенти от цяла Европа, търсещи помощ, за да сложат край на страданието си.

Разрастването на така наречения "самоубийствен туризъм" предизвика много душевни терзания в Швейцария, но през 2011 г. властите взеха решение да не ограничават тази практика.

