Режисьорът Жан-Люк Годар е прибегнал към асистирано самоубийство

Р ежисьорът Жан-Люк Годар, който почина в Швейцария на 91-годишна възраст, е прибегнал към асистирано самоубийство, предаде Франс прес, като цитира съветник на семейството.

Почина световноизвестният режисьор Жан-Люк Годар

Годар е потърсил помощ в Швейцария за доброволно прекратяване на живота заради "множество инвалидизиращи патологии" според медицинската документация, обясни Патрик Жанре, потвърждавайки информацията, публикувана от вестник "Либерасион".

В Швейцария има различни форми на асистирана смърт, сред които са пасивна евтаназия и самоубийство. Най-известната обаче си остава асистираното самоубийство - практика, която не е специално регулирана, но е разрешена при определени условия.

Всеки, който "воден от егоистични подбуди" подпомага самоубийство – например като доставя смъртоносно вещество – се наказва с лишаване от свобода до пет години или с имуществена санкция.

Все пак има организации, предоставящи възможност за асистирано самоубийство в рамките на установените изисквания, но при условие, че не могат да има бъдат приписани "никакви егоистични мотиви", отбелязва Франс прес.

Възможността за асистираното самоубийство е предвидена в кодекси на медицинската етика и се подкрепя от организации, главно "Exit", които съдействаха на близо 1400 души през 2021 г. да сложат край на живота си.

Асистираните самоубийства се увеличават в последно време в Швейцария - от 187 случая годишно през 2003 г. до 965 през 2015 г., сочат данни на Федералната статистическа служба. След лек спад през 2016 г., те отново започват да се увеличават.

Семейството на Годар, който е с френско-швейцарски произход, обяви на 13 септември, че той е починал.

Jean-Luc Godard, one of the most vital and influential figures in the history of cinema, has died at 91.@guardian — https://t.co/pvCcmRZxQr pic.twitter.com/MBte2gvmhU