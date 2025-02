Малък самолет се разби при опит за аварийно кацане в Сао Пауло

С амолетна катастрофа в Бразилия е отнела живота на двама души, след като малък самолет се е блъснал в автобус при опит за аварийно кацане на улица в Сао Пауло, съобщават местни медии.

Самолетът се е блъснал в превозните средства на оживения булевард "Маркес де Сао Висенте" в Сао Пауло, Бразилия, около 7,20 ч. местно време (10,20 ч. българско време). Местни медии съобщават, че са открити две овъглени тела в самолета.

Свидетели съобщават, че са чули експлозия и са видели голям облак черен дим, според Globo.

