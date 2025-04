Самолет се разби край магистрала във Флорида

С амолет се разби днес в южната част на американския щат Флорида близо до голяма междущатска магистрала и железопътни линии, предаде "Асошиейтед прес", като се позова на полицията.

Полицията на Бока Ратон съобщи в публикация в социалните мрежи, че няколко пътни участъка близо до летището на този град са затворени.

Става дума за участъци, които са близо и до междущатската магистрала 95. Местни медии съобщиха, че самолетът гори и на мястото са мобилизирани пожарникари.

Все още не е ясно колко души са били на борда и дали има оцелели.

