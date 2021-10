Самолет с туристи се разби в сграда в Милано, има загинали

Т уристически самолет с осем души на борда е паднал в Милано, съобщи БНР. Всички пътници са загинали на място. Машината е извършвала частен полет от летище „Линате” посока остров Сардиния.

Самолетът е паднал върху двуетажна сграда в реставрация, която се намира недалеч от спирка „Сан Донато” на метрото.

Загиналите са румънския пилот, съпругата и детето му и петима техни приятели. Според очевидци двигателя на самолета горял и той паднал директно надолу върху сградата, която е била празна. Тя е напълно опожарена.

Firefighters work in the building into which a small private plane crashed into the San Donato Milanese district in #Milan, #Italy, 03 October 2021. Six people died in the #planecrash, rescuers said. 📷 epa / ANSA / Andrea Fasani#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/Q8PKGVMJMg