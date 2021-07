Военен самолет се разби във Филипините, жертви

Н ай-малко 17 войници загинаха при катастрофа на самолет С-130 на филипинските военновъздушни сили, пропуснал пистата за кацане в южната част на Филипините, предаде ДПА.

На борда на самолета, разбил се на остров Холо, е имало 92 души, включително трима пилоти и петима членове на екипажа, съобщи филипинският министър на отбраната Делфин Лорензана. По думите на министъра досега са спасени 40 военнослужещи.

"Досега са спасени 40 ранени и са открити 17 тела на загинали", каза министърът и добави: "Спасителната акция продължава".

Според министъра броят на жертвите на катастрофата може да нарасне.

При кацане на летището на остров Холо самолетът пропуснал пистата и се разбил в близко село като е избухнал в пламъци. За потушаването на пожара на мястото на катастрофата са изпратени пожарникари, отбелязва ТАСС.

Разбилият се самолет С-130 е предаден на Филипините от САЩ през февруари миналата година. Това бе един от двата самолета от САЩ, получени от Филипините в рамките на програма за американска военна помощ, посочва ТАСС.

At least 17 feared dead after C-130 military plane crashes in Philippines: Reporthttps://t.co/2QgM6qtXb8 pic.twitter.com/woc52ndF1e