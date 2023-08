С музика и аплодисменти: Светът се сбогува с Шинейд О'Конър (СНИМКИ)

С ветът се сбогува с певицата и активистка Шинейд О'Конър. Погребалният кортеж на певицата премина през ирландския град Брей, графство Уиклоу, преди тя да бъде погребана частно. Крайморският град се намира на около 15 мили южно от Дъблин, където е родена Шинейд О'Конър.

Преди почти две седмици 56-годишната певица и активистка беше намерена мъртва в дома си в Херн Хил, Южен Лондон. От полицията съобщиха, че смъртта ѝ не се разглежда като подозрителна.

На 56 години почина Шинейд О'Конър

Аплодисменти звучаха, докато погребалният кортеж преминаваше покрай брега на морето в Брей. Катафалката беше обсипана с цветя, а опечалените я следваха плътно. От уредба звучеше музика. Много хора в тълпата държаха знамена, включително ирландски трибагреници и знамена на ЛГБТ.

Погребалният кортеж по-рано беше спрян пред дома на певицата в Брей, където получи бурни аплодисменти. Пред старата къща на Шинейд О'Конър спря микробус Volkswagen Beetle, който пускаше песните ѝ от четири големи колони на покрива.

Известно е, че певицата е била фен на микробусите Beetle. Собствениците казват, че са били помолени от приятели на семейството да слязат и да пуснат музиката ѝ, защото Шинейд обичала микробусите VW. Те също са и част от кортежа.

Вълнуващ паметник на Шинейд О'Конър беше открит на склона на хълма в Брей, където днес тя ще бъде погребана. Почитта към певицата е съставена от бели букви с височина девет метра, изписващи "ÉIRE SINÉAD" със сърце в средата. Всяка от буквите е изрязана на ръка, а след това надписът е заснет от въздуха с помощта на дрон.

I feel honoured that Sinead O'Connor spent the last 15 years of her life in my hometown of Bray, Co Wicklow, and that the inhabitants have turned out en masse for her funeral and to celebrate her life. I'm sure there'll be a grand wake for her tonight in the town. pic.twitter.com/3q9FS3ZrwP