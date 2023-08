"Тя подари на умиращата ми дъщеря най-хубавата седмица от живота ѝ": Добрите дела на Шинейд О'Конър

Д обрият дух на Шинейд О'Конър и многобройните ѝ прояви на щедрост се припомнят след сърцераздирателната смърт на ирландската музикална легенда на 56-годишна възраст миналата седмица.

Пенсиониран учител по английски език от Престън, Ланкашир, сподели как певицата на „Nothing Compares 2 U“ е подарила на неизлечимо болната му дъщеря "най-хубавата седмица от краткия ѝ живот" през 1991 г. - Шинейд се свързала с фенката си изневиделица и я поканила да прекара една седмица с нея в апартамента ѝ в Лондон.

Sinéad O’Connor called Louise Woolcock "out of the blue" and treated the terminally ill 20-year-old to "the best week of her short life" in 1991.https://t.co/jsSZF59d0c