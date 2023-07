Полицията с подробности за смъртта на Шинейд О'Конър

П олицията съобщава, че смъртта на Шинейд О'Конър не се разглежда като подозрителна след откриването на тялото ѝ в сряда.

Певицата и активистка, известна най-вече с песента Nothing Compares 2 U, почина на 56-годишна възраст в дома си в Лондон.

Полицията съобщава, че тя е била намерена "в безжизнено състояние" и "обявена за мъртва на място" , а семейството ѝ е било уведомено.

