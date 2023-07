"Сражавайте се с истинския враг": Шинейд О'Конър плати скъпа цена за критиките към католическата църква

С лед съобщението за смъртта на Шинейд О'Конър на 56-годишна възраст в сряда, животът и музиката ѝ с всичките им сложности и сътресения отново бяха поставени в центъра на вниманието.

Ирландската певица беше известна с чистия си и ясен глас, съчетан с изключителни способности за писане на песни, които предизвикваха възгледите ѝ за политиката, духовността, историята и философията, но именно моментът, в който през октомври 1992 г. тя разкъса снимка на папа Йоан Павел II в предаването "Saturday Night Live", определи обществения ѝ образ.

Достигайки до края на акапелната версия на песента "War" на Боб Марли, О'Конър вдигна снимката на Йоан Павел II, докато пееше текста: "We have confidence in the victory of good over evil" (Вярваме в победата на доброто над злото), а кристално чистият ѝ глас беше прекъсван единствено от звука на разкъсваща се хартия.

Тя разкъса снимката, хвърли парчетата към камерата, погледна право в обектива ѝ и каза: "Сражавайте се с истинския враг", преди да извади слушалката си и да слезе от сцената, а парчетата от протеста ѝ сякаш пронизваха тишината в студиото

Първоначално постъпката предизвика всеобщо осъждане, но през следващите години то в крайна сметка отстъпи място на възхищението, тъй като Католическата църква призна и се извини за сексуалните посегателства, извършени от членове на духовенството, често спрямо деца.

Преди появата си в "SNL" О'Конър беше "ядосана в продължение на няколко седмици", след като "откри кратки статии, заровени в задните страници на ирландските вестници, за деца, които са били насилвани от свещеници, но на чиито истории не вярват полицията или епископите, на които родителите им съобщават за това", пише тя в откъс от мемоарите си "Спомени", публикуван от Rolling Stone през 2021 г.

Епизодът от "SNL" проваля все още младата кариера на О'Конър, само две години след като тя се прочува с изпълнението си на песента на Принс "Nothing Compares 2 U", която достига номер 1 в САЩ, получава множество номинации за "Грами" и създава емблематичен музикален клип, в който О'Конър е с късо подстригана коса и тъмна рокля.

Но О'Конър вижда нещата по различен начин. Разкъсването на снимката на папата предопределя кариерата ѝ по някакъв начин.

Лигата срещу поругаването я осъжда, тя е освиркана на концерт в чест на Боб Дилън, а звездите я осмиват в скечовете на SNL в месеците след това.

Джо Пеши е водещ на шоуто през следващата седмица и в откриващия си монолог казва, че О'Конър "имаше голям късмет, че това не беше моето шоу. Защото, ако беше моето шоу, щях да ѝ дам такъв шамар", докато публиката аплодираше.

"Щях да я хвана за... веждите", добави той. "Аз се правя на луд, за какво, тя е просто едно дете. Искам да кажа, че папата сигурно вече ѝ е простил".

В друг епизод на SNL Мадона, повтаряйки думите на О'Конър, я имитира, като разкъсва снимка на Джоуи Бутафуоко, който се е превърнал в често срещана каламбурна тема във вечерните телевизионни предавания, след като любовницата му тийнейджърка Ейми Фишър застрелва от близко разстояние в главата съпругата на Бутафуоко.

С течение на годините обаче обществената позиция спрямо О'Конър се смекчава, тъй като сексуалните посегателства от страна на духовници стават обществено достояние. Девет години след като тя разкъсва снимката му, папа Йоан Павел II изпраща извинение по електронната поща на жертвите на сексуални посегателства, извършени от свещеници и други духовници в Австралия и околния регион, като признава скандала за първи път по време на своето папство.

През 2010 г. папа Бенедикт XVI заявява в писмо от 18 страници, че "искрено съжалява" за злоупотребите, претърпени от жертвите в ръцете на католически свещеници в Ирландия, родината на О'Конър.

В почит към О'Конър след смъртта ѝ ирландската комичка и актриса Айслинг Беа написа в Instagram, че "всичко, за което тя се бореше и срещу което се противопоставяше тогава, включително и срещу расизма в музикалната индустрия, се оказа необходимо и правилно... Тя беше оригиналният говорител на истината, който не си отиваше лесно в нощта".

Междувременно бившият фронтмен на "Смитс" Мориси написа на своя уебсайт, че "тя имаше смелостта да говори, когато всички останали мълчаха в безопасност".