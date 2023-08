Боб Гелдоф получил "текстови съобщения на отчаяние" от Шинейд О'Конър преди смъртта ѝ

И рландският певец Боб Гелдоф разкри, че е разговарял със Шинейд О'Конър няколко седмици преди трагичната ѝ смърт.

71-годишният фронтмен на Boomtown Rats, който е бил добър приятел на Шинейд разкри, че текстовите ѝ съобщения са били пълни с "тъга и отчаяние", но други текстове са били изпълнени с вълнение и надежди за бъдещето.

Семейството на изпълнителката на "Nothing Compares 2 U" сподели новината за смъртта на Шинейд миналата сряда вечерта, което предизвика възпоменания от съкрушени приятели и известни личности от цял свят.

Вече е известна, че в сряда сутринта полицията е била повикана в дома на Шинейд в Ламбет, югоизточен Лондон, след сигнал за жена в безпомощно състояние в дома, но Шинейд е била обявена за мъртва на място. Смъртта ѝ не се разглежда като подозрителна.

В последната си публикация в социалните мрежи Шинейд публикува в Twitter снимка на покойния си син и написа: "Оттогава живея като немъртво нощно същество. Той беше любовта на живота ми, лампата на душата ми. Ние бяхме една душа в две половини. Той беше единственият човек, който някога ме е обичала безусловно. Без него съм изгубена."

Боб Гелдоф е най-новата звезда, която сподели спомените си за Шинейд, тъй като разказа на публиката на фестивала Cavan Calling в Ирландия, че е разговарял със Шиниъд само няколко седмици преди тъжната ѝ смърт. Говорейки от сцената, Боб, който за съжаление загуби и бившата си съпруга Пола Йейтс и дъщеря си Пийч при трагични обстоятелства, каза на публиката, че "просто трябва да продължиш напред пред лицето на такива трагедии".

Изпълнителят на „I Don't Like Mondays“ добави: "Както всички вие знаете, няма друг вариант, освен да продължиш. Много, много пъти Шинейд е била изпълнена с ужасна самота и ужасно отчаяние. Тя беше моя много добра приятелка. Говорихме си допреди няколко седмици. Някои от текстовете ѝ бяха натоварени с отчаяние и скръб, а други бяха екстатично щастливи. Тя беше такава."

Боб продължи да хвали Шинейд за безсмъртната ѝ смелост да говори за тези, които нямат глас през цялата си кариера, като спомена участието ѝ в Saturday Night Live през 1992 г., което в крайна сметка завърши с нейното изгонване от шоуто и разгневи католическата църква.

В станалия печално известен клип Шинейд изпълнява кавър на песента „War“ на Боб Марли акапелно. Тя изпява стиха: "We have confidence in good over evil" (Вярваме, че доброто ще победи злото), като държи снимка на тогавашния папа Йоан Павел II, докато произнася думата "зло". Без да се колебае, 25-годишната тогава певица се взира в камерата и разкъсва снимката на парчета. Тя ги хвърля в камерата и каза: "Борете се с истинския враг".

Мотивите ѝ да посегне на папата и католическата църква бяха да протестира срещу сексуалните посегателства над деца, които църквата се опитваше да потисне.

Като похвали смелите действия на Шинейд в предаването Saturday Night Live, Гелдоф, който на ирландския фестивал носеше тениска с образа на Шинейд отпред, се изцепи, че нейните действия на екрана са били много по-въздействащи от неговите.

"Тя разкъса снимката на папата, защото ме видя да разкъсвам снимката на Джон Траволта в Top Of The Pops. Да разкъсаш Ватикана е съвсем друго нещо, но всъщност е по-правилно. Трябваше да го направя", признава Гелдоф.