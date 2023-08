След аутопсията: Тялото на Шинейд О'Конър вече е при семейството ѝ

Т ялото на Шинейд О'Конър вече е предадено на близките ѝ след аутопсия. Музикалната легенда, която далеч от светлините на прожекторите носеше името Шухада' Садакат, известна с мощния си глас, за съжаление почина на 56-годишна възраст на 26 юли в дома си в югоизточен Лондон, след като беше намерена в безпомощно състояние. По онова време се смяташе, че смъртта ѝ не се разглежда като подозрителна.

По-късно тялото на Шинейд е откарано за аутопсия, за да се "установи медицинската причина за смъртта", но докладът от аутопсията може да бъде получен едва след "няколко седмици".

Малко след като бе съобщено за трагичната смърт на Шинейд, Лондонският вътрешен южен коронарен съд потвърди, че ще вземе решение дали ще започне разследване, след като станат известни резултатите от аутопсията и след като бъдат представени документи от нейните роднини.

Междувременно Джон Томпсън, служител в районния съд London Inner South, потвърди в изявление от името на старши коронера Андрю Харис, че заключението от аутопсията ще бъде публично оповестено, ако бъде открито разследване.

Шинейд О'Конър почина само 18 месеца след смъртта на сина си Шейн, който почина на 17-годишна възраст, след като напусна болница, докато беше под наблюдение за опит за самоубийство. Преди смъртта си музикантката сподели снимка на любимия си син в Twitter и написа: "Оттогава живея като немъртво нощно същество. Той беше любовта на живота ми, лампата на душата ми. Бяхме една душа в две половини. Той беше единственият човек, който някога ме е обичал безусловно. Без него съм изгубена."

В профила си в Twitter тя информираше феновете си за живота си и разкри, че планира да създаде музика в навечерието на кончината си. По-късно мениджърският ѝ екип разкри, че тя е поставяла финални щрихи на нов албум - първия ѝ студиен запис от девет години насам. Освен това тя е искала да финализира датите за предстоящото си турне през 2024 г.

През живота си Шинейд се пребори с редица трудности и смело разказа за насилието, на което е била подложена от покойната си майка. В емоционално интервю тя разкри, че майка ѝ не е искала да има дъщеря и често е карала Шинейд да се облича подобно на момче и я е ритала в матката. Тя разкрива преживяването си в песента си "Fire on Babylon" и откакто споделя изпитанието си, е силен изразител на мнението на децата, които също са били малтретирани.

Но никога не се е въздържала да се застъпи за нередностите, Шинейд също е предизвиквала противоречия, най-известното от които е, че през 1992 г. тя използва изпълнението си в предаването Saturday Night Live, за да протестира срещу насилието над деца, като разкъсва снимка на папа Йоан Павел II, докато пее репликата: държейки снимка на тогавашния папа Йоан Павел II, докато изричаше думата "зло". По-късно тя хвърли разкъсаните снимки на папата на земята и каза: "Борете се с истинския враг".

Впоследствие на Шинейд беше забранено да участва в предаването, но тя използва платформата си, за да протестира срещу насилието над деца, извършено и прикривано от Католическата църква в Англия.