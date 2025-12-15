Президентът Румен Радев започва процедурата с мандатите за съставяне на правителство

В понеделник, в съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

Срещите в президентството ще се проведат първо с най-голямата политическа сила в парламента - ГЕРБ-СДС, в 10.00 ч., а след това - в 11.30 ще се състои тази с представители на парламентарната група на „Продължаваме Промяната-Демократична България.

Ако партията на Бойко Борисов не реализира мандата, на ход е втората политическа сила - "Продължаваме промяната-Демократична България". Ако и вторият проучвателен мандат се провали, президентът избира някоя от останалите политически сили, която да опита да състави правителство.

Стигне ли се до съставяне на служебно правителството, по новите правила в Конституцията Румен Радев трябва да отвори, както я нарече самият той, „домовата книга“ с възможни премиери.

Първи в списъка е председателят на Народното събрание Рая Назарян. След нея се нарежда управителят на БНБ Димитър Радев, както и заместникът му Андрей Гюров, който обаче е отстранен от управителния съвет на БНБ заради производството на Антикорупционната комисия. Сред възможните кандидати е и председателят на Сметната палата Димитър Главчев, който беше и първият служебен премиер по новите правила в Конституцията. Кандидат за служебен премиер биха били и омбудсманът Велислава Делчева, както и заместничката ѝ Мария Филипова.

Правителството на Росен Желязков с мандатоносител ГЕРБ-СДС, съставено в коалиция с БСП и ИТН, подаде оставка миналата седмица след многохилядни протести в цялата страна.

В четвъртък парламентът единодушно, с 227 гласа, гласува оставката на кабинета.

Проектът за решение за оставка бе представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя посочи, че правителството на Росен Желязков ще продължи да управлява, докато бъде избран следващия кабинет.

По време на дебатите

съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че правителството е паднало заради гнева на хората по площадите. Той уточни, че правителството е паднало заради бюджета за 2026 г. Но според него истинските причини са дълбоката политическа криза в страната, предизвикана от участието на Делян Пеевски в политиката. „Пеевски трябва да бъде поставен в изолация, за да се върне нормалния ход на българската политика“, каза Божанов. Той заяви, че това е парламент на пропилените възможности и за това носи отговорност управляващата коалиция. „Отговорността на бюджета и неговото удължаване е на правителството. Така е по Конституция“, каза Божанов. „Изолацията на Пеевски започна от площада, наш дълг е да я довършим и да се превърнем в истинска европейска демокрация“, добави той.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че няма как да управляват в ситуация на протестно напрежение, което е по-голямо от нормалното. „Никога не сме искали да управляваме „напук“ на ситуацията и тенденциите и сме го доказвали многократно. Много малко партии могат да посочат, че властта не е самоцел, а ние можем да покажем такива примери. Наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха разнородни, с различни искания, с различни разбирания. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи е нагнетяване на още по-голямо напрежение. Надявам се оттук-нататък всички политически сили да преценяват своето участие във властта така“, каза той.

Той заяви, че оценката за министрите на ГЕРБ-СДС е положително. Според него, ако 51 парламент се е провалил, това означава, че сме се провалили всички заедно. „Избирателите на ПП-ДБ не се разочароваха, че сте били в коалиция с ГЕРБ, а защото ги излъгахте и влязохте в нея. Не се заричайте. Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Няма нужда да опровергавате по студиата, че няма да влезете в коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ няма да влезе в коалиция с вас. Казвам го за ваше успокоение“, каза Биков.

Депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова каза, че когато Биков се изказва, те чуват автентичния глас на ГЕРБ. „Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Сега когато правителството пада, вие казвате, че няма да правите нищо и отговорността е на Асен Василев. От вашите думи, че вие никога не сте участвали активно във властта. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ. Вие нямате своя позиция, предлагам ви като начало да си върнете собствената позиция, собствения облик на ГЕРБ. Тогава всичко може да се промени за вас“, каза тя.

Председателят на ПП Асен Василев заяви, че това е дебат за оставката на едно вредно правителство. „Всички граждани ще го изпратим с облекчение в историята. Тъй като Биков говори за история и революции ще си позволя едно отклонение. Революцията означава промяна. Революциите много често са необходими, когато една система е станала вредно за обществото. Хората на площадите не беше подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление. Това е текущият модел на управление, който вие доразвихте заедно с Новото начало“, каза той. Според него този модел се изразява в това, че двама депутати се ползват с привилегии и се считат за по-равни дори от депутатите от собствените им парламентарна група.

Драгомир Стойнев от БСП заяви, че като слуша дебата смята, че ще се окажат прави някои анализатори, че хаосът в края на 2025 г. ще бъде огромен. „Нашето мнение е, че бюджет трябва да има за успокоение на българските граждани. 1/12 не е решение. В крайна сметка трябва да има приходи, за да харчиш 1/12. Ще бъде много трудно първите два месеца. Виждам самодоволните лица на ПП-ДБ, но ние трябва да сме отговорни към българските граждани. В политиката няма място за обида. Това правителство беше необходимо за България. Свършихме много в името на стабилността и да вървим по европейския път на България. Леко разклащане може да промени траекторията на развитие“, предупреди Стойнев.

Тошко Йорданов от ИТН заяви, че те на два пъти са се отказвали от властта, с което са показвали политическата си отговорност. Той припомни истинските причини за падането на правителството на Кирил Петков през лятото на 2022 г. Тогава онова правителство бе свалено от ИТН заради политиката спрямо Македония и заради безумната финансова политика на Асен Василев. Вторият път е вчера и напомни, че ако кабинетът сам не е подал оставката си, протестите едва ли са щели да го бутнат.

Деница Сачева от ГЕРБ припомни, че правителството бе създадено за да се сложи край на една поредица от седем избори. „Да направим така, че България да получи членство в еврозоната и да използваме този политически момент, който е важен за страната. Да направим така, че ПВУ да бъде реализиран и да получим възможност да реализираме проекти в инфраструктура и образование. Това беше нашата отговорност и за пореден път ГЕРБ прояви разум да бъде мост, а не спирачка в името на това в страната да се случват събития, които да дадат перспектива на следващите поколения“, каза тя.

Асен Василев заяви, че ГЕРБ и ПП-ДБ идват от различни вселени и затова няма как да работят с тях.