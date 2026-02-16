Савана Гътри с отчаян призив към похитителя на майка ѝ

Банер "Върнете я у дома" за майката на Савана Гътри - Нанси е окачен в Тусон, Аризона

П опулярната американска телевизионна водеща Савана Гътри отправи призив за освобождаването на своята 84-годишна майка две седмици след като тя изчезна, като призова всеки замесен, че „никога не е твърде късно да направиш правилното нещо“, пише Би Би Си (BBC).

В последното видеообръщение на телевизионната водеща от САЩ тя се обръща към „който и да я държи, или знае къде се намира“, като добавя, че близките на Нанси Гътри „все още имат надежда“.

Това се случва в момент, когато разследващите анализират ДНК, открито върху ръкавица, която изглежда съвпада с такава, носена от заподозрян в кадри от камера на звънец, заснети в нощта, когато Нанси Гътри изчезва от дома си.

Властите смятат, че заподозреният във видеото е отвлякъл Нанси в ранните часове на 1 февруари.

ФБР съобщи в неделя, че разследващите са открили ръкавицата в поле край пътя на около две мили от дома на Guthrie в Тусон, Аризона. Агенцията е събрала около 16 ръкавици от различни места в близост до дома ѝ, макар че повечето се оказали изхвърлени от хора, които са търсили жената.

„Тази с възстановения ДНК профил е различна и изглежда съвпада с ръкавиците на лицето от видеонаблюдението“, заявиха от ФБР. Агенцията съобщи, че е получила предварителни резултати от ДНК теста на ръкавицата и все още очаква „контрол на качеството и официално потвърждение“, преди да въведе „непознат мъжки профил“ в своята база данни.

По-рано тази седмица разследващите публикуваха кадри от камера на звънеца на входната врата на Нанси Гътри, които показват маскиран мъж, носещ ръкавици и раница. Във видеото заподозреният се приближава към камерата и се опитва да я покрие с ръката си в ръкавица, преди да вземе клони от предния двор, за да блокира гледката на камерата.

След извършване на съдебно-технически анализ на видеото, ФБР обяви по-рано тази седмица, че смята, че мъжът е висок около 175-177 см с нормално телосложение. ФБР също така обърна внимание на раницата, която заподозреният носи във видеото, като я идентифицира като 25-литров Ozark Trail Hiker Pack.

Шерифската служба на окръга заяви, че описанието на заподозрения „остава основен фокус“, но добави, че „разследващите не изключват никакви лица или възможности“.

Нанси Гътри е видяна за последно на 31 януари, когато член на семейството я е оставил в дома ѝ след събиране в къщата на дъщеря ѝ Ани. Членове на нейната църква забелязали отсъствието ѝ на следващия ден и уведомили семейството ѝ.

През двете седмици от изчезването на Гътри ФБР и Шерифската служба на окръг Пима проведоха мащабна операция по издирване с участието на хеликоптери, следови кучета и стотици служители, като същевременно получиха хиляди сигнали по телефона.

Служители предупредиха, че тя може да е в тежко здравословно състояние без лекарствата си. Шерифът на окръг Пима Крис Нанос заяви, че анси Гътри не е била „в добро физическо здраве“, но не са съобщавани когнитивни проблеми.

В петък властите изпълниха заповед за обиск в жилище на две мили (3,2 километра) от дома на Нанси Гътри, но не извършиха арести. Местните служители също така съобщиха, че разследващите са открили ДНК на адреса на Нанси, което не принадлежи на нея или на някой близък до нея.

ФБР увеличи наградата за информация относно изчезването на Нанси Гътри от 50 000 долара на 100 000 долара.