Пожар в търговски център в Йемен - един загинал и 13 ранени

Огънят е унищожил сградата и е причинил щети на близки магазини, като жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, съобщиха местните власти

16 февруари 2026, 07:09
Източник: Istock

Е дин човек загина, а 13 бяха ранени при пожар, избухнал вчера в търговски център в град Мариб, в Йемен, съобщи държавната новинарска агенция САБА, цитирана от Асошиейтед прес.

Пожарът е унищожил търговския център и е нанесъл щети на близките магазини, добави САБА. Жертвата и пострадалите са вследствие на задушаване, се посочва в съобщението.

Пожарът е неконтролируемо горене, което може бързо да се разпространи и да причини значителни щети на имущество, наранявания или дори смърт. Знанието как да реагираме адекватно при възникване на пожар е от решаващо значение за безопасността на хората и минимизирането на последствията.

Основните принципи включват:

  1. бърза реакция,
  2. правилно оценяване на ситуацията и
  3. спазване на утвърдени протоколи за евакуация и справяне с опасността.

При констатиране на пожар най-важното е да се запази спокойствие и да се действа организирано.

Първата стъпка е да се алармират всички присъстващи и незабавно да се извикат спешните служби на телефон 112. Предоставянето на точна информация за местоположението и естеството на пожара е жизненоважно. Винаги помнете, че животът и здравето са приоритет пред имуществото.

Ако пожарът е малък и може да бъде потушен безопасно с наличен пожарогасител, това може да се направи само от обучени лица и при наличие на осигурен изход. В противен случай незабавната евакуация е задължителна. Следвайте предварително изготвени евакуационни планове, ако има такива. При евакуация се движете ниско до пода, тъй като димът и токсичните газове се издигат нагоре, а въздухът е по-чист по-близо до земята. Проверявайте вратите с опакото на дланта си за топлина, преди да ги отворите; ако са горещи, не ги отваряйте, а потърсете друг изход. Никога не използвайте асансьори по време на пожар. Ако дрехите ви се запалят, спрете, легнете и се търкаляйте (Stop, Drop, and Roll) до потушаване на пламъците.

В дома си е важно всяко семейство да има разработен евакуационен план и определено място за среща извън жилището. Ако сте блокирани в стая, запушете пролуките под вратата с мокри кърпи или дрехи, за да предотвратите навлизането на дим, и сигнализирайте за присъствието си през прозореца. При горски пожари или пожари на открито е абсолютно необходимо да се следват указанията на местните власти за евакуация и да се спазват зоните за сигурност.

Знанието "какво да правим при пожар" е фундаментално за гражданската защита и обществената безопасност. Този набор от знания и умения е резултат от векове опит в борбата с огъня и еволюцията на противопожарните служби. От първите организирани пожарни команди в Древен Рим до модерните високотехнологични противопожарни служби, целта винаги е била една и съща: защита на живота и имуществото. Редовните обучения и тренировки по пожарна безопасност в домовете, училищата и работните места са от съществено значение. Превенцията остава най-ефективният начин за борба с пожарите, включително поддържане на изправни електрически инсталации, внимателно боравене с открит огън и запалими материали, и осигуряване на работещи детектори за дим.

 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
