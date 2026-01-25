Заради пиян пътник: Самолетът от Лондон за София се приземи аварийно в Мюнхен

С амолетът от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян пътник на борда.

Това съобщи известният дизайнер Васил Петрийски, който е бил свидетел на инцидента в самолета, предава БГНЕС.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", написа той в профила си във Facebook.

Според Петрийски "стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация".

"В крайна сметка самолетът се приземи в Германия. От самото начало беше ясно, че господинът нямаше място в него. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това го настаниха. Това е абсолютно възмутително", написа още Васил Петрийски.

Самолетът е трябвало да кацне на летище "Васил Левски" в София в събота в 21.50 часа.