Проливни дъждове затвориха пътя Велинград - Сърница, река наводни къщи

П роливните дъждове в неделя предизвикаха проблеми на места в Южна България. Пороите доведоха до пълно затваряне на пътя Велинград - Сърница заради разливане на вода на пътното платно и паднали скали. В едно от селата до Сърница - село Побит камък, река излезе от коритото си и наводни къщи.

Кметът на Сърница Неби Бозов увери, че към момента няма опасност за жителите на селото. „Вчера къщите бяха отводнени с помощта на кризисния щаб. Помогнахме на хората от пет къщи, за които получихме сигнали. Няма големи щети, наводнени бяха само приземни етажи”, посочи той в ефира на NOVA .

Придошла река подкопа пътя Велинград – Якоруда

Бозов каза, че срутището на пътя Велинград-Сърница е станало на 3 февруари. „Опасенията ни са, че ще се повтори бедствието от 5 август 2005 г., когато река Чепинска наводни опустошително Велинград. Този път беше откъснат с години и не можеше да се възстанови”, припомни кметът.

Той добави, че има уверението от отговорните институции, че още днес ще бъде започнато почистването на коритото на река Чепинска, както и поетапното разчистване на скалите по пътя Велинград-Сърница.