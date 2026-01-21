България

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

По случая е образувано досъдебно производство

21 януари 2026, 14:57
Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец
Източник: istockphoto

М ъж потроши две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София. 

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. Мъжът е на 32 години.

Британски гражданин налетя на бой на охранител в Боровец

Той е осъждан и е от Самоков. Мъжът е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа. 

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 216 от Наказателния кодекс.

Има вече досъдебно производство за инцидента с лифта

Този член гласи, че който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Действията по разследването продължават.

Източник: БТА, Иван Ласкин    
Боровец въжен лифт вандализъм
Последвайте ни
Обрат по делото

Обрат по делото "Сияна": Вещото лице Станимир Карапетков се оттегля от процеса

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Папи Ханс изпя най-емоционалната си песен – „Ако случайно завали“

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

Шокиращите цифри зад Porsche Cayenne Electric

carmarket.bg
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Ексклузивно

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Преди 3 часа
<p>Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци</p>
Ексклузивно

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

Преди 4 часа
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
Ексклузивно

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Преди 7 часа
<p>Кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден днес

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 10 минути

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 24 минути

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 1 час

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

Снимката е илюстративна

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

България Преди 1 час

Как работят оптичните четци, защо САЩ разчитат на тях и колко струва пренастройването на цялата изборна система?

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

България Преди 1 час

То беше сключено с компаниите „ОМВ Офшор България“ и NewMed

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

България Преди 1 час

Основната цел на този законопроект е да защити интересите на осигурените лица, заяви Теменужка Петкова

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов

.

Холестеролът под лупа: какво трябва да знаем

Любопитно Преди 1 час

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

Слави Трифонов избухна: Гледате „юмрука на протеста“, а не виждате боклука

България Преди 1 час

Лидерът на ИТН атакува ПП-ДБ: Някои се изживяват като лидери на протеста, но софиянци се срещат с боклука на кмета

<p>Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони и ремонт на студентски общежития</p>

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

България Преди 2 часа

Това съобщи на брифинг министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев

Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо взривиха Давос

Любопитно Преди 2 часа

Кейти Пери и Джъстин Трюдо покориха Давос! Ръка за ръка, новата „властна двойка“ на света обяви края на познатата ни стабилност. Какво разказа бившият премиер за срещата им в Монреал и защо бившият съпруг на Кейти се подигра с избора ѝ?

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Бела Хадид критикува Dolce & Gabbana заради "расизъм, сексизъм и фанатизъм"

Любопитно Преди 2 часа

„Шокирана съм, че хората все още подкрепят тази компания, това е срамно“, написа Хадид

<p>Насрочиха дата за делото в КС за оставката на Румен Радев</p>

Насрочиха дата за делото в Конституционния съд за оставката на Румен Радев

България Преди 2 часа

Докладчик по него е съдия Павлина Панова

Снимката е архивна

Президентът Румен Радев получи покана от президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде представител на България в инициирания от американския президент Съвет за мир

България Преди 2 часа

Американският президент разчита на София за решаване на конфликта в Газа; български дипломат поема ключов пост в организацията

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Дженифър Лопес даде пари на бездомен мъж след скандала с Glambot

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната актриса, която наскоро беше критикувана за поведение си, беше забелязана в Лос Анджелис да дава пари на неназован минувач

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Аштън Къчър призна истината: Къпят ли се с Мила Кунис?

Любопитно Преди 3 часа

Четири години след като той и съпругата му, Мила Кунис, бяха подложени на критики, актьорът говори отровено за хигиената си

Всичко от днес

От мрежата

Как да избера ветеринарен лекар за котката ми

dogsandcats.bg

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Дейвид Бекъм след публичния разрив със сина си: Децата правят грешки

Edna.bg

Дженифър Лопес зарадва бездомник с дарение, той й праща въздушни целувки

Edna.bg

Почина френски халф, играл за Реал Мадрид и Барселона

Gong.bg

Разкъсаха брата на Джуд Белингам от критики

Gong.bg

Конституционният съд определи дата за делото за оставката на Румен Радев

Nova.bg

Тръмп покани Румен Радев да представлява България в Съвета за мир

Nova.bg