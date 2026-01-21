Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

М ъж потроши две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. Мъжът е на 32 години.

Британски гражданин налетя на бой на охранител в Боровец

Той е осъждан и е от Самоков. Мъжът е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 216 от Наказателния кодекс.

Има вече досъдебно производство за инцидента с лифта

Този член гласи, че който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Действията по разследването продължават.