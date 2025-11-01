Украйна се бори за Покровск, изпрати спецчасти в града

К иев изпрати специални части, за да се сражават в обсадени райони на източния град Покровск по-рано тази седмица, точно когато Русия заяви, че е обградала силите на Украйна в района, съобщиха в петък двама украински военни източници, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Операцията показва как Украйна се бори да стабилизира ситуацията в стратегически важния град, след като този месец десетки руски войници проникнаха в неговия периметър.

Превземането на Покровск, важен пътен и железопътен възел, от Русия би могло да позволи по-нататъшни настъпления в източния район Донецк,

който Русия има за цел да окупира изцяло. Военните на Москва напредват към Покровск повече от година.

Украинските специални части бяха приземени с хеликоптер „Блек Хоук“ преди няколко дни в операция, която беше усложнена от активността на руски дронове, съобщи източник от 7-ми корпус за бързо реагиране.

Шефът на разузнаването ръководил операцията

Операцията беше ръководена от началника на военната полиция Кирило Буданов, а войските се насочиха към райони от града, за които Русия претендира и които Москва счита за жизненоважни за украинските линии за снабдяване, съобщи другият източник.

Поне 10 военнослужещи са били видени да слизат от хеликоптер на поле във видео, заснето от Ройтерс. Новинарската агенция не може самостоятелно да потвърди мястото или датата, когато видеото е било заснето. Министерството на отбраната на Русия не е отговорило веднага на запитване за коментар относно украинската операция.

Украинската армия съобщи, че поне 200 руски войници са пробили отбраната на града и са влезли вътре.

Началникът на армията на Киев призна в четвъртък, че ситуацията е „трудна“, като посочи, че линиите за снабдяване и отбраната в района трябва да бъдат подсилени.

DeepState, украински проект за отворено картографиране, оценява, че поне половината от града се намира в конфликтна зона, която не е под пълен контрол на нито една от страните.

Президентът Володимир Зеленски се обърна директно към битката за Покровск в вечерното си обръщение

към украинците: „Продължаваме да унищожаваме окупатора. Най-важното е да спрем руските атаки навсякъде, където е възможно“.