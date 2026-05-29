Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Р уски дронове са ударили товарен кораб, плаващ към Турция от украинския регион Одеса, съобщиха украинските военноморски сили, цитирани от Reuters. При атаката се е наложила евакуацията на двама членове на екипажа, а инцидентът предизвика нови опасения за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море.

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

По информация на украинските военноморски сили корабът е плавал под флага на Вануату и по време на атаката е превозвал товар. Засега не се съобщава какъв точно е бил той, нито какви са щетите по плавателния съд.

Съобщението беше публикувано в официалния канал на военноморските сили на Украйна в приложението Telegram. Украинските власти не уточняват къде точно е станал ударът, но посочват, че корабът е отплавал от района на Одеса в посока Турция.

Според предварителната информация двамата евакуирани моряци са получили помощ, като към момента няма официални данни за тежко пострадали или загинали членове на екипажа. Не е ясно и дали корабът е успял да продължи курса си след нападението.

Напрежението в Черно море остава високо

Инцидентът е поредният случай, при който търговски плавателен съд се оказва засегнат от военните действия в Черно море след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

През последните месеци Украйна неколкократно обвинява Русия, че атакува пристанищна инфраструктура, логистични маршрути и търговски кораби, използвани за износ на зърно и други стоки през Черно море. Москва от своя страна отхвърля обвиненията и твърди, че нанася удари единствено по военни цели.

Регионът на Одеса остава ключов за украинския износ, особено за доставките на зърно, слънчогледово олио и други селскостопански продукти към международните пазари. Заради продължаващите атаки обаче сигурността на корабоплаването в района остава сериозно предизвикателство.

Риск за международната търговия

След прекратяването на зърненото споразумение между Русия и Украйна през 2023 година, атаките в района на Черно море значително зачестиха. Въпреки това Украйна продължи да използва временен морски коридор за износ на стоки към международните пазари.

Военни анализатори отбелязват, че всяка атака срещу търговски кораб увеличава риска за международните превозвачи и застрахователните компании, което може да доведе до ново поскъпване на транспортните разходи и допълнително напрежение на световните пазари.

През последните две години няколко чуждестранни кораба бяха повредени при атаки или инциденти в района на Черно море. Международната морска общност нееднократно призовава за гарантиране на безопасността на цивилното корабоплаване и за избягване на удари по търговски съдове.

Украйна засилва защитата на морските маршрути

Украинските власти многократно заявиха, че работят за укрепване на сигурността по морските маршрути, използвани за износ. Киев твърди, че благодарение на сътрудничество с международни партньори и засилено военно присъствие в определени зони корабоплаването през Черно море продължава въпреки рисковете.

Същевременно атаките с дронове и ракети в южната част на Украйна остават почти ежедневие. Районите около Одеса често са обект на въздушни удари, насочени както към инфраструктура, така и към складови бази и пристанищни съоръжения.

Към момента няма официална реакция от страна на Русия относно последния инцидент с товарния кораб.