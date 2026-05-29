Свят

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани

Инцидентът отново поставя под въпрос сигурността на корабоплаването в Черно море на фона на продължаващата война между Русия и Украйна

29 май 2026, 09:08
Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса, двама моряци са евакуирани
Източник: AP/БТА

Р уски дронове са ударили товарен кораб, плаващ към Турция от украинския регион Одеса, съобщиха украинските военноморски сили, цитирани от Reuters. При атаката се е наложила евакуацията на двама членове на екипажа, а инцидентът предизвика нови опасения за сигурността на търговското корабоплаване в Черно море.

Руски дрон удари търговски кораб в Черно море, рани моряци

По информация на украинските военноморски сили корабът е плавал под флага на Вануату и по време на атаката е превозвал товар. Засега не се съобщава какъв точно е бил той, нито какви са щетите по плавателния съд.

Съобщението беше публикувано в официалния канал на военноморските сили на Украйна в приложението Telegram. Украинските власти не уточняват къде точно е станал ударът, но посочват, че корабът е отплавал от района на Одеса в посока Турция.

Според предварителната информация двамата евакуирани моряци са получили помощ, като към момента няма официални данни за тежко пострадали или загинали членове на екипажа. Не е ясно и дали корабът е успял да продължи курса си след нападението.

Русия е атакувала с дрон турски товарен кораб, заяви Киев

Напрежението в Черно море остава високо

Инцидентът е поредният случай, при който търговски плавателен съд се оказва засегнат от военните действия в Черно море след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 година.

През последните месеци Украйна неколкократно обвинява Русия, че атакува пристанищна инфраструктура, логистични маршрути и търговски кораби, използвани за износ на зърно и други стоки през Черно море. Москва от своя страна отхвърля обвиненията и твърди, че нанася удари единствено по военни цели.

Регионът на Одеса остава ключов за украинския износ, особено за доставките на зърно, слънчогледово олио и други селскостопански продукти към международните пазари. Заради продължаващите атаки обаче сигурността на корабоплаването в района остава сериозно предизвикателство.

Руски дрон удари китайски кораб в Черно море

Риск за международната търговия

След прекратяването на зърненото споразумение между Русия и Украйна през 2023 година, атаките в района на Черно море значително зачестиха. Въпреки това Украйна продължи да използва временен морски коридор за износ на стоки към международните пазари.

Военни анализатори отбелязват, че всяка атака срещу търговски кораб увеличава риска за международните превозвачи и застрахователните компании, което може да доведе до ново поскъпване на транспортните разходи и допълнително напрежение на световните пазари.

През последните две години няколко чуждестранни кораба бяха повредени при атаки или инциденти в района на Черно море. Международната морска общност нееднократно призовава за гарантиране на безопасността на цивилното корабоплаване и за избягване на удари по търговски съдове.

Руски дронове удариха товарен кораб край Одеса

Украйна засилва защитата на морските маршрути

Украинските власти многократно заявиха, че работят за укрепване на сигурността по морските маршрути, използвани за износ. Киев твърди, че благодарение на сътрудничество с международни партньори и засилено военно присъствие в определени зони корабоплаването през Черно море продължава въпреки рисковете.

Същевременно атаките с дронове и ракети в южната част на Украйна остават почти ежедневие. Районите около Одеса често са обект на въздушни удари, насочени както към инфраструктура, така и към складови бази и пристанищни съоръжения.

Към момента няма официална реакция от страна на Русия относно последния инцидент с товарния кораб.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Черно море Украйна Русия товарен кораб Одеса военен конфликт морска сигурност зърнен коридор дронове международна търговия
Последвайте ни
Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

Втори мъж загина след пожара в хотел в Слънчев бряг

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

29 май: Черният вторник на 1453 г. и пророчествата, които предрекоха гибел

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

Атанас Пеканов: Заради доверието към Румен Радев ЕК размразява 370 млн. евро за България

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

„Ако е опасно за САЩ, опасно е и за нас“: Център за Ебола в Кения взриви мрежата

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

Bugatti издига W16 Mistral на нови висоти със „Завръщането на младия принц“

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Какви послания отправи Румен Радев след ключовите си срещи в Брюксел

Свят Преди 5 минути

Премиерът се срещна с лидерите на ЕС и НАТО

,

Пропуснете Турция и Кипър: Този гръцки остров е нов луксозен семеен рай

Любопитно Преди 38 минути

Тайните на легендарния залив Навагио, място, което трябва да видите поне веднъж в живота си

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

Трагедията в Благоевград: Близки на загиналото 16-годишно момиче организират бдение

България Преди 1 час

Съдът пусна без мярка 20-годишния младеж, заподозрян за смъртта на тийнейджърката

<p>МС обсъжда промени в НОИ и &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

Министерският съвет обсъжда промени в НОИ и „Информационно обслужване“

България Преди 1 час

Министрите ще обсъдят общо единадесет точки

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

Парламентът обсъжда на второ четене закона за новата Антикорупционна комисия

България Преди 2 часа

Депутатите ще разгледат и промени, свързани с избора и мандатите на членовете на КПК

Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал по време на изпитание на системата за запалване

15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

Свят Преди 2 часа

Австрийският съд осъди двама мъже за терористични планове, свързани с „Ислямска държава“

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Дрон удари жилищна сграда в Румъния, двама са ранени

Свят Преди 2 часа

Летателният апарат се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Внимание при пътуване: 5-те места, на които да НЕ държите лекарства

Любопитно Преди 2 часа

Лекарствата, които вземате със себе си на път, могат да загубят ефективността си неусетно – само няколко часа на неподходящо място са достатъчни. И най-често проблемът не е в срока на годност, а в това къде ги оставяте

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

След скандала с украински дронове, Латвия има ново правителство

Свят Преди 10 часа

С мнозинство от 66 депутати в 100-местния парламент депутатите утвърдиха 47-годишния центрист Андрис Кулбергс за премиер

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

България Преди 11 часа

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Свят Преди 11 часа

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Свят Преди 11 часа

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

България Преди 11 часа

Сребро за Деа Емилова на бухалки

Финландия извика руския посланик

Финландия извика руския посланик

Свят Преди 11 часа

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 12 часа

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Как да се реваншираме на котката, след като сме я оставили дълго време сама?

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Списание „Ролинг стоун“: България има поп звезда, която е по-стойностна от италианските

Edna.bg

Дневен хороскоп за 29 май, петък

Edna.bg

Илиан Илиев и играчи на Черно море зарадваха деца във Варна

Gong.bg

Левски чака бразилец за прегледи и подпис

Gong.bg

Атанас Пеканов: ЕК размразява 370 млн. евро за България заради доверието към Радев

Nova.bg

Още един мъж почина след пожара в хотел в Слънчев бряг

Nova.bg