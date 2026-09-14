България

Дете на 13 и мъж на 57 години са с опасност за живота след падания с тротинетки в Монтанско

13-годишно момче и 57-годишен мъж са настанени в реанимация

14 септември 2026, 15:57
тротинетки
Електрически тротинетки   
Източник: iStock
  • Две тежки катастрофи с електрически тротинетки в Монтанско оставиха 13-годишно момче и 57-годишен мъж с опасност за живота.
  • Детето е получило тежка черепна травма и пневмоторакс след падане в Ковачица, а мъжът е с тежка черепно-мозъчна травма след падане във Вършец; според свидетели той е бил употребил алкохол.
  • От началото на годината в региона са регистрирани 11 инцидента с тротинетки, което е накарало някои общини да въведат ограничения за местата и възрастта на управление.

11-годишно дете е с опасност за живота след падане с електрическа тротинетка край Берковица

През почивните дни в Монтанско са станали два инцидента с тротинетки, при които са тежко ранени момче на 13 години и мъж на 57 години. И двамата са настанени в болници и има опасност за живота им, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

В село Ковачица, община Лом, момче на 13 години от Пловдив е карало електрическа тротинетка, изгубило е контрол и е паднало на кръстовище между улиците „Четиридесет и пета“ и „Четвърта“. Детето е било откарано веднага в болницата в Лом и е настанено в отделението по реанимация с тежка черепна травма и пневмоторакс на белия дроб, с опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343 от Наказателния кодекс.

Две деца и млада жена са в тежко състояние след инциденти с тротинетки в Силистренско

При движение с електрическа тротинетка по улица „Република“ във Вършец мъж на 57 години от курортния град е паднал и е получил тежка черепно-мозъчна травма. Той е откаран за лечение в болницата в Монтана и е настанен в отделението по реанимация с опасност за живота. По свидетелства на очевидци пострадалият е управлявал тротинетката след употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията в Монтана от началото на тази година в региона има 11 инцидента с електрически тротинетки.

След серия от подобни инциденти някои от общините в региона ограничиха използването на такива тротинетки, като определиха места, на които те могат да се карат, и възрастова граница, под която дете не може да кара.

Източник: БТА, Цветомир Цветков    
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