Руски и американски фигуристи сред жертвите на катастрофата между самолет и хеликоптер във Вашингтон

А мерикански и руски фигуристи и треньори, които са участвали в първенството по фигурно пързаляне на САЩ в Уичита, Канзас, са били на борда на самолета, който се разби близо до Вашингтон в сряда вечерта.

От фигурното пързаляне на САЩ потвърдиха пред медиите, че фигуристите и треньорите са били част от Националния отбор за развитие.

„Американското фигурно пързаляне може да потвърди, че няколко членове на нашата общност за фигурно пързаляне за съжаление са били на борда на полет 5342 на American Airlines, който се сблъска с хеликоптер във Вашингтон, окръг Колумбия. Тези състезатели, треньори и членове на семействата им са се връщали у дома от Националния лагер за развитие, който се проведе заедно с първенството на САЩ по фигурно пързаляне в Уичита, Канзас“, се казва в изявлението на американското фигурно пързаляне.

To the ones that support our skaters every step of the way. ❤️



Thank you to the families and fans that came to Wichita or watched at home. We felt the love! #PrevagenUSChamps pic.twitter.com/EKIqSt6ocV