Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

По него не са констатирани видими следи от насилие

10 септември 2025, 11:31
Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище
Източник: iStock photos/Getty images

П ожар пламна вчера вечерта в къща в Търговище, в която живеел 75-годишен мъж. На мястото незабавно са изпратени екипи на РСПБЗН–Търговище с два противопожарни автомобила, както и полицейски екипи.

След потушаването на огъня, при първоначалния оглед в една от стаите е открито тялото на мъжа. По него не са констатирани видими следи от насилие. Тялото е транспортирано в МБАЛ–Търговище за аутопсия.

Къща гори в Търговище

За овладяването на пожара са използвани около 36 000 литра вода. Огънят е изпепелил приблизително 300 кв. м. разгъната площ, домакинско имущество, част от спомагателна постройка и покривна конструкция, предаде NOVA.

Причините за възникването на пожара все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: NOVA    
Tърговище пожар къща мъж
