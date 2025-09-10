Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

П етима души са задържани по време на специализирана акция на пернишката полиция, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Служители на Първо районно управление (РУ), съвместно с „Охранителна полиция“ при ОД на МВР и дирекция „Жандармерия“, са извършили действия в квартал „Хумни дол“ с цел ефективно противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали, се посочва в съобщението.

Акцията е осъществена в два часови диапазона във вторник – от 5:30 до 8:30 ч. и от 10:00 до 12:30 часа. Било е оказано съдействие на представители на Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) – Перник, Електроразпределителното дружество – Запад, ВиК- Перник и представители на строителния контрол на Община Перник.

От служителите на полицията са били проверени 78 души, от които 11 – криминално проявени. Съставени са 16 акта по Закона за гражданската регистрация на незаконно пребиваващи в района и един по Закона за българските лични документи. Задържани за до 24 часа са петима души, съпричастни към различни престъпления, извършени на територията на общината. От пресцентъра на ОД на МВР добавиха, че засиленият контрол продължава.

През август пернишката полиция извърши специализирана акция, като дейностите са били по линия на противодействие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, употребата и разпространението на наркотични вещества и техните аналози, ограничаване на битовата престъпност и пътния травматизъм. Тогава са били установени шестима непълнолетни младежи без придружител след 22:00 часа.