Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Ф лотилия, превозваща помощи за Газа и пропалестински активисти, включително Грета Тунберг, съобщава, че един от корабите ѝ е бил ударен при атака с дрон, докато е бил акостирал в Тунис, пише BBC.

Глобалната флотилия Сумуд (GSF) публикува кадри в Instagram, които изглежда показват как корабът под португалски флаг е ударен от предмет, и заяви, че всичките шест пътници и екипаж са в безопасност след инцидента край тунизийското пристанище Сиди Бу Саид.

Тунизийските власти, цитирани от Ройтерс, заявиха, че съобщенията за замесен дрон „нямат основание на истината“, добавяйки, че първоначалната проверка е показала, че експлозията е възникнала вътре в кораба.

Флотилията с хуманитарна помощ отплава от Барселона миналата седмица и пристигна в Тунис в неделя.

GSF заяви, че тяхната „семейна лодка“ е била ударена в тунизийски води и пожар е повредил главната палуба.

В поредица от видеоклипове, публикувани в Instagram профила им, говорители на GSF заявиха, че „запалително устройство“ е причинило пожар на борда на кораба, който екипажът е успял да потуши.

Говорител на тунизийската национална гвардия също заяви пред агенция AFP, че „не е засечен дрон“ и разследването продължава.

BBC Verify потвърди автентичността на няколко видеозаписа на предполагаем удар по кораба на „Семейството“ край бреговете на Тунис.

Дейвид Хийткот, ръководител на разузнаването в McKenzie Intelligence Services, заяви пред BBC, че естеството на ъгъла на удара в кадрите предполага, „че обектът е бил пуснат, а не изстрелян или изстрелян“.

„Ако е така, е възможно дрон да е бил използван за маневриране над кораба, преди пакетът да бъде пуснат на него“, каза той.

„Независимо от начина на предаване, видеото с удара хвърля сериозно съмнение върху версията за събитията на тунизийските власти“, добави г-н Хийткоут.

Специалният докладчик на Съвета на ООН по правата на човека и жителка на Тунис Франческа Албанезе, която също беше представена във видеоклипове, споделени от GSF, заяви, че ако атаката може да бъде потвърдена, това би било „нападение и агресия срещу Тунис и тунизийския суверенитет“.

В публикация до „X“ тя каза, че е на пристанището Сиди Бу Саид и „се опитва да разбере фактите с местните власти“.

Албанезе е виден критик на военната офанзива на Израел в Газа и е обект на санкции, наложени от САЩ през юли - решение, приветствано от израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ги нарече „твърда мярка срещу лъжливата кампания за очерняне“ срещу Израел.

Организаторите на флотилията заявиха, че целта на мисията им е да „прекъснат незаконната обсада на Газа от Израел“, но са се сблъскали с няколко неуспеха.

През юни израелските сили се качиха на борда на лодка, превозваща хуманитарна помощ за Газа, и задържаха 12-те активисти на борда, включително шведската активистка Тунберг.

Activists, Greta Thunberg say a drone hit their Gaza aid boat in Tunisia; authorities deny attack | Click on the image to read the full story https://t.co/FhmB9lhXnw — WLWT (@WLWT) September 9, 2025

Израелските власти ескортираха активистите до пристанището на Ашдод, преди да ги депортират от страната.

Израелските власти определиха опитите за доставка на помощи за Газа като рекламни трикове, които не предлагат реална хуманитарна помощ.

Имаше и предишни твърдения за атаки с дронове срещу кораби с помощи, пътуващи за Газа; Флотилията на свободата твърди, че корабът ѝ „Съвестта“ е бил ударен от дрон през май край бреговете на Малта.

BBC получи запис на сигнала за бедствие от флотилията , записан от член на екипажа на близък петролен танкер. Чува се как капитанът на флотилията съобщава за удари с дронове и пожар на борда.

Малтийското правителство заяви, че всички на борда на кораба са „потвърдени в безопасност“ и че пожарът на борда е „овладян през нощта“.

Миналия месец организация, подкрепяна от ООН, потвърди, че в Газа има глад, а ръководителят на хуманитарните въпроси на ООН заяви, че това е пряк резултат от „систематичната възпрепятстване“ на Израел да навлиза в Газа.

Докладът беше определен като „откровена лъжа“ от Израел, който отрича, че на територията има глад.

През март въведе почти тримесечна пълна блокада на доставките, влизащи в Ивицата Ивица, твърдейки, че помощта се взема от "Хамас".

След засилване на международния натиск, страната започна да разрешава връщането на ограничено количество помощ на територията.

Оттогава Израел се опитва да наложи собствена система за разпределение чрез противоречивата Хуманитарна фондация за Газа, която е критикувана от хуманитарните агенции.

През 2010 г. израелски командоси убиха 10 души, когато се качиха на турския кораб „Мави Мармара“, който водеше флотилия с помощи към Газа.

Израелските военни започнаха кампания в Газа в отговор на атаката, водена от Хамас на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.

Според здравното министерство на Газа, управлявано от "Хамас", оттогава насам най-малко 64 522 души са били убити при израелски атаки в Газа.