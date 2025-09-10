Свят

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“

10 септември 2025, 10:34
П алестинската въоръжена групировка "Хамас" заяви, че петима нейни членове са били убити при израелски въздушен удар в столицата на Катар, но твърди, че опитът за убийство на преговарящия ѝ екип е „провалил“, съобщи BBC.

"Хамас" заяви, че преговарящият екип се е срещал, за да обсъди последното предложение на САЩ за прекратяване на огъня в ивицата Газа в жилищен комплекс в Доха, когато той е бил силно повреден от серия експлозии.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударът е „напълно оправдан“, тъй като е насочен към висши лидери на Хамас, които организираха нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., което предизвика войната в Газа.

Катар осъди израелската атака, наричайки я „страхлива“ и „фрапантно нарушение на международното право“.

Министерството на вътрешните работи на държавата от Персийския залив заяви, че един член на Силите за вътрешна сигурност е бил убит, а други са ранени, без да се споменават жертви от страна на "Хамас".

Белият дом заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп смята инцидента за „нещастен“, но че елиминирането на "Хамас" е „достойна цел“.

Катар е ключов съюзник на САЩ в региона, където се намира голяма американска военновъздушна база.

От 2012 г. насам той е домакин на политическото бюро на "Хамас" и служи заедно със САЩ и Египет като посредник в непреките преговори между групировката и Израел.

Свидетели в Доха съобщиха, че са чули осем отделни експлозии във вторник следобед, като стълбове дим са се издигали над северния квартал Катара на града.

Според катарските власти, ударът е засегнал „жилищни сгради, в които са настанени няколко членове на Политическото бюро на Хамас“.

В рамките на минути Израел заяви, че стои зад експлозиите.

Израелските отбранителни сили (IDF) и службата за вътрешна сигурност „Шин Бет“ заявиха в изявление, че са извършили „прецизен удар, насочен към висшето ръководство“ на "Хамас".

По-късно Нетаняху и министърът на отбраната Израел Кац заявиха, че на израелските сили за сигурност е наредено в понеделник да се подготвят за евентуален удар „след кървавите атаки в Йерусалим и Газа“ – визирайки убийството на шестима израелци от двама палестински въоръжени мъже на автобусна спирка в Йерусалим и убийството на четирима израелски войници при нападение срещу военен лагер в град Газа.

„Премиерът и министърът на отбраната смятаха, че действието е напълно оправдано, предвид факта, че именно това ръководство на "Хамас" е инициирало и организирало клането на 7 октомври и оттогава не е престанало да извършва убийствени операции срещу Държавата Израел и нейните граждани“, добавиха те.

Израелските медии съобщиха, че в операцията са участвали 15 израелски изтребители, които са изстреляли 10 боеприпаса срещу една цел в рамките на няколко секунди.

Израелски служител е цитиран да казва, че сред членовете на "Хамас", срещу които са били насочени нападенията, са Халил ал-Хая, главният преговарящ и лидер на Газа в изгнание, и Захер Джабарин, лидерът на Западния бряг в изгнание.

В изявление на "Хамас" израелският удар беше определен като „отвратително престъпление, явна агресия и грубо нарушение на всички международни норми и закони“.

„Потвърждаваме неуспеха на врага да убие нашите братя в преговарящата делегация“, се казва в него, без да се предоставят никакви доказателства.

Групата посочи имената на петима членове, за които твърди, че са били убити, включително сина на Халил ал-Хая, Хумам, и Джихад Лабад, директор на офиса на Хайя.

„Нападенията върху преговарящата делегация, докато обсъждаха последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърждават без съмнение, че Нетаняху и неговото правителство не искат да постигнат никакво споразумение и умишлено се стремят да осуетят всички възможности и да осуетят международните усилия“, се казва в съобщението.

Хамас също така заяви, че държи администрацията на САЩ „съотговорна“ за нападението заради подкрепата ѝ за израелските военни.

Белият дом заяви, че е бил уведомен от американските военни, че Израел атакува "Хамас".

„Едностранните бомбардировки в Катар, суверенна държава и близък съюзник на Съединените щати, която работи много усилено и смело поема рискове с нас, за да посредничи за мир, не допринасят за постигането на целите на Израел или Америка“, каза пред репортери говорителят Каролайн Ливит. „Елиминирането на "Хамас", който се възползва от страданията на живеещите в Газа, обаче е достойна цел.“

Тя добави: „Президентът Тръмп незабавно нареди на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарците за предстоящата атака, което той и направи.“

След това Тръмп разговарял с израелския премиер, който му казал, че „иска да сключи мир и то бързо“, според Ливит.

Президентът е разговарял и с емира и премиера на Катар и „ги увери, че подобно нещо няма да се повтори на тяхна земя“, добави тя.

По-рано кабинетът на израелския премиер подчерта, че това е „напълно независима израелска операция“. „Израел я инициира, Израел я проведе и Израел поема пълна отговорност“, се казва още в съобщението.

Катарското правителство реагира с ярост на действията на Израел, заявявайки: „Това престъпно нападение представлява крещящо нарушение на всички международни закони и норми и представлява сериозна заплаха за сигурността и безопасността на катарците и жителите на Катар.“

Подобни изявления на възмущение дойдоха от целия арабски свят, като Саудитска Арабия осъди това, което определи като „бруталната израелска агресия“.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също осъди удара, заявявайки, че е "фрапантно нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Катар".

Той каза, че Катар „е играл много положителна роля за постигане на прекратяване на огъня и освобождаване на всички заложници“, добавяйки: „Всички страни трябва да работят за постигане на постоянно прекратяване на огъня, а не за неговото разрушаване“.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ударът е „неприемлив, независимо от мотива“, докато британският премиер сър Киър Стармър предупреди за риска от „по-нататъшна ескалация в региона“ и призова за прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложници.

Папа Лъв XIV заяви пред журналисти, че „цялата ситуация е много сериозна“.

За семействата на 48-те заложници, все още държани в Газа, 20 от които се смятат за живи, новината предизвика нова вълна от отчаяно безпокойство.

„Треперя от страх. Възможно е точно в тези моменти премиерът да е убил моя Матан. Защо настоява да взриви всякакъв шанс за сделка?“, написа в X Ейнав Зангаукер, чийто син, Матан, е сред пленниците.

Израелският опозиционен лидер Яир Лапид заяви, че споделя опасенията на семействата.

„Членовете на Хамас заслужават смърт“, написа той, „но в този момент израелското правителство трябва да обясни как действията на израелските отбранителни сили няма да доведат до убийството на заложниците и дали рискът за живота на заложниците е бил взет предвид.“

В понеделник Кац предупреди лидерите на "Хамас", живеещи в чужбина, че ще бъдат „унищожени“, а Газа „унищожена“, ако групировката не освободи заложниците си и не сложи оръжие.

Коментарите му дойдоха ден след като Хамас заяви, че преговарящият му екип комуникира с медиатори относно последното предложение на САЩ за прекратяване на огъня и споразумение за освобождаване на заложници.

По това време Тръмп заяви, че Израел е приел условията му, без да дава подробности, и отправи към "Хамас", както го нарече, „последно предупреждение“ да ги приеме също.

Палестински служител заяви, че планът на САЩ предвижда освобождаването на заложниците през първите 48 часа от 60-дневно примирие в замяна на палестински затворници в израелски затвори и добросъвестни преговори за постоянно прекратяване на огъня.

В реч пред публика в посолството на САЩ в Йерусалим във вторник вечерта Нетаняху заяви, че действията на Израел в Катар биха могли да „отворят вратата към край на войната“.

Той потвърди, че Израел е приел плана на САЩ и призова народа на Газа да последва примера му, казвайки: „Отстоявайте правата си и бъдещето си. Сключете мир с нас.“

Израел уби много висши лидери на Хамас през последните 23 месеца.

Политическият лидер на групировката в изгнание, Исмаил Хания, беше убит при експлозия в къща за гости по време на посещение в Иран през юли 2024 г.

Яхя Синвар, който е организатор на атаката от 7 октомври и наследява Хания, е убит от израелски войски в южната част на Газа през октомври 2024 г.

Израелските военни започнаха кампания в Газа в отговор на атаката, водена от "Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.

Според здравното министерство на територията, управлявано от "Хамас", оттогава насам най-малко 64 605 души са били убити при израелски атаки в Газа.

Източник: BBC    
Изчезна 9-годишно момиче в София, полицията я издирва

Изчезна 9-годишно момиче в София, полицията я издирва

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

Мистериозното руско „радио на съдния ден“ излъчи рядко съобщение

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

Чифтосват ли се котките с братята и сестрите си

dogsandcats.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, може ли да сменим ролите днес? – Добре! Ти ще гледаш телевизия, а аз ще ти мрънкам без причина.
Прочети целия
