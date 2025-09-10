Свят

Вебер след речта на Урсула фон дер Лайен: Европа влиза в „есен на истината“, време е за решения

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства

10 септември 2025, 13:49
Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета

Туристите в Гърция - не сядат в ресторант, ядат от супермаркета
Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис

Флотилията на Грета Тунберг твърди, че лодка с помощи за Газа е ударена при атака с дрон в Тунис
Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен
Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация

Полша предупреди: Готови сме да реагираме на всяка атака или провокация
„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха

„Фрапантно нарушение“: Международни реакции след удара на Израел в Доха
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред
Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната

Украйна за руските дронове над Полша: Toва показва, че Путин иска да разшири войната
Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа

Politico: Как Доналд Тръмп стана президент на Европа

Л идерът на групата на Европейската народна партия (ЕНП) в Европейския парламент Манфред Вебер призова за отговорност и конкретни действия от европейските институции в момент, който  той определи като „исторически поврат“ и „есен на истината“ за Европейския съюз.

„Това лято не беше лесно за Европа – от Аляска, през Газа, до вътрешните ни спорове, континентът бе изправен пред редица кризи,“ заяви Вебер от трибуната на ЕП в Страсбург след годишната реч на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Съюза.

Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори в новия световен ред

Той подчерта, че в момент, когато мнозина ще предпочетат да критикуват европейските институции, ЕНП ще заложи на доверие, последователност и резултати.

По думите му, въпреки трудностите, Европейската комисия е започнала да предоставя решения.

„Програмата „Действия за сигурност за Европа“ (SAFE) за отбрана е активирана, имаме 18 пакета със санкции (срещу Русия), споразумение с Тунис, а оградите в Гърция и Полша защитават външните ни граници. Намалихме незаконната миграция с 80 процента“, подчерта той.

Вебер отбеляза, че ЕНП ще продължи да се позиционира като прагматична сила, атакувана едновременно „отляво, че сме твърде десни, и от крайната десница, че сме твърде леви“. Според него именно политиките, а не идеологията, ще определят успеха.

Един от основните акценти в речта му бе международната търговия. Той потвърди подкрепата на ЕНП за споразумението със САЩ, за споразумението с латиноамериканския блок Меркосур и с други стратегически партньори.

Реакции на българските евродепутати преди речта на Урсула фон дер Лайен

Лидерът на ЕНП обърна внимание и на икономическите предизвикателства, включително кризата в автомобилната индустрия.

„Миналата година загубихме около 90 000 работни места. Нуждаем се от амбициозен, но реалистичен климатичен подход. Технологично неутрален – с ядрена енергия и двигатели с вътрешно горене – и законодателство, което работи на практика“, подчерта той.

Говорейки за външната политика, Вебер предупреди, че Европа е „сама в бурния световен ред“ и трябва да засили интеграцията в сферата на външните работи и отбраната.

В заключение Вебер отправи остри критики към националистическите сили в Европа, които по думите му „превръщат Европа в колония на Силициевата долина, на Вашингтон, а дори и на Москва“.

„Ние обичаме Европа. Тя е толкова силна, колкото я направим ние и затова Европа трябва да бъде лидер сега“ подчерта той. „ЕНП е готова за европейската есен на истината“, завърши Манфред Вебер.

Източник: Специален пратеник на БТА Симона-Алекс Михалева    
Фон дер Лайен Вебер Европа реч
Последвайте ни
Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Даниел Митов с нови разкрития по случая с пребития шеф на полицията в Русе

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Полша поиска задействане на член 4 на НАТО

Проговори семейството на брутално убитата във влак в САЩ украинска бежанка

Проговори семейството на брутално убитата във влак в САЩ украинска бежанка

"Мис Америка" проговори, след критиките за грима си на конкурса

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

Пазарът на имоти: Бурно възстановяване на фона на рискове

pariteni.bg
Cupra демонстрира, че минава към по-дръзкия стил с Tindaya

Cupra демонстрира, че минава към по-дръзкия стил с Tindaya

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 2 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 2 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 2 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 2 дни

Виц на деня

Ако ти се скъсат горните копчета на ризата - на любов е. Ако ти се скъсат долните копчета - на диета е.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

17 велики филма, съсипани от ужасни финали

Любопитно Преди 15 минути

Историята на киното е пълна с филми, които прекарват час-два в умело привличане на зрителите, само за да се провалят на финалната права

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

Прокуратурата разследва случая със загиналото дете, затиснато от самоделно МПС в Габровско

България Преди 21 минути

Направен е оглед на местопроизшествието

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Два концерта на грандиозния финал на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2025 в София на 13 септември. Трябва да го изживееш!

Любопитно Преди 1 час

Паркингът на зала „Арена София“ ще се превърне в най-голямата музикална сцена на България още от 13:00 часа

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време

Технологии Преди 1 час

„Моята средна скорост“ намалява риска от инциденти и санкции за превишена скорост

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

Пуснаха под "домашен арест" Валентин Желев, сочен за организатор на "дома на ужасите" в Ягода

България Преди 1 час

Ден по-рано Районният съд в Казанлък отказа по-леката мярка

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

МВнР: България е солидарна със съюзника си Полша

България Преди 1 час

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност, посочват от външното ни министерство

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Любопитно Преди 1 час

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабва за нова филмова роля

<p>Ядрената енергия може да бъде &quot;зелена&quot;</p>

Върховният европейски съд реши: Ядрената енергия може да бъде "зелена"

Свят Преди 1 час

Делото бе заведено от Виена през 2022 г., като Австрия твърдеше, че включването на ядрената енергия и изкопаемия газ нарушава законодателството на ЕС

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

Петима задържани при спецакция на полицията в Перник

България Преди 1 час

Проверени са 78 души, от които 11 криминално проявени

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

Родителите на обвинения за трагедията с АТВ в "Слънчев бряг": Пробата на Никола е манипулирана

България Преди 1 час

След като бяха обвинявани, че като полицейски служители прикриват сина си, сега те заговориха за натиск върху разследването

<p>Експерт по почерк изследва &bdquo;подписа на Тръмп&ldquo; върху писмото за рождения ден на Епстийн</p>

Експерт: Подписът върху писмото за рождения ден на Епстийн е на Тръмп

Свят Преди 1 час

Графологът отбеляза, че съвременният подпис на Тръмп се е променил леко, но все още има ясни прилики

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

Депутатите отхвърлиха искането за изслушване на Желязков и Митов по случая с побоя над полицейския шеф в Русе

България Преди 1 час

От ПП обвиниха ръководството на МВР, че разпространява неистини около случая

<p>Арестуваха три жени заради междусъседска саморазправа в Асеновград</p>

Два междусъседски побоя в Асеновград: арестувани жени, тийнейджърка и трима мъже

България Преди 2 часа

Скандали заради лични конфликти прераснаха във физическа саморазправа – полицията задържа шестима души, а срещу тях са образувани производства

<p>Женените мъже, които изневеряват, имат едно общо нещо</p>

Женените мъже, които изневеряват, имат едно общо – твърдят, че обичат съпругите си

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки изневерите, те твърдят, че обичат партньорките си и се впускат в извънбрачни връзки единствено заради липсата на „вълнение“

Кралица Елизабет II на платинения ѝ юбилей

Четирите думи на кралица Елизабет II при новината, че скоро ще умре

Любопитно Преди 2 часа

Последната молба на кралицата към лекарите - още малко време, за да остави още един спомен в сърцата на хората

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

Oткриха тяло на мъж след пожара в къща в Търговище

България Преди 3 часа

По него не са констатирани видими следи от насилие

Всичко от днес

От мрежата

Какво да направите, ако ви ухапе куче

dogsandcats.bg

Уикенд в ритъма на четириногите ни другари в The Mall

dogsandcats.bg
1

Как да направим огнище за варене на зимнина

sinoptik.bg
1

До 35 градуса в средата на седмицата

sinoptik.bg

Тези 4 зодии ще са късметлии през СЕПТЕМВРИ

Edna.bg

Радина Боршош е бременна: Вижте колко е прекрасна!

Edna.bg

Илиян Филипов обяви бъдещето на Николай Киров

Gong.bg

Елеонора отново омагьоса феновете в социалните мрежи

Gong.bg

Даниел Митов за случая в Русе: Директорът е нападнат в гръб

Nova.bg

След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Говорят родителите на обвинения Никола Бургазлиев

Nova.bg