Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабва за нова филмова роля

10 септември 2025, 13:10
Източник: Getty Images

Д уейн „Скалата“ Джонсън обясни защо напоследък изглежда отслабнал – човекът, изградила кариера върху мускулите си, вече има по-стройна визия.

Промяната в тялото на професионалния борец, който се превърна във филмова звезда, предизвика доста въпроси сред феновете. Джонсън говори за това по време на серията „В разговор с…“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г., която се проведе в понеделник, пише CNN.

Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабнал за нова филмова роля, съобщава списание People.

„Ще направим филм, наречен "Музика на гущерите", който е базиран на роман, написан от Даниел Пинкуотър“, каза Джонсън.

Филмът „разказва за много причудлив и ексцентричен 70-годишен мъж, наречен Човекът-пиле. А най-добрият му приятел е 70-годишно пиле“, обясни той.

„Толкова съм развълнуван, защото получавам шанс да се трансформирам отново, както успях в Smashing Machine“, каза Джонсън. „Нямам търпение.“

В същото време актьорът е по-едричък в предстоящата драма "The Smashing Machine", където играе бившия MMA боец и шампион на UFC в тежка категория Марк Кер.

За ролята във "Музика на гущерите" Джонсън направи обратното на качването на мускули и призна, че трансформацията му още не е приключила.

„Това съм аз, отслабнал“, каза той. „Все още имам дълъг път да извървя.“

"The Smashing Machine" наскоро имаше премиера на филмовия фестивал във Венеция, където получи възторжени отзиви, а представянето на Джонсън предизвика слухове за възможна номинация за „Оскар“.

Източник: CNN    
