Скалата разкри причината за бързата си загуба на тегло

Д уейн „Скалата“ Джонсън обясни защо напоследък изглежда отслабнал – човекът, изградила кариера върху мускулите си, вече има по-стройна визия.
Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция
Промяната в тялото на професионалния борец, който се превърна във филмова звезда, предизвика доста въпроси сред феновете. Джонсън говори за това по време на серията „В разговор с…“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г., която се проведе в понеделник, пише CNN.
Въпреки че все още е мускулест, актьорът призна, че е отслабнал за нова филмова роля, съобщава списание People.
„Ще направим филм, наречен "Музика на гущерите", който е базиран на роман, написан от Даниел Пинкуотър“, каза Джонсън.
Dwayne "The Rock" Johnson has revealed the reason for his recent weight loss. https://t.co/nQsvNKA85o— Newsweek (@Newsweek) September 9, 2025
Филмът „разказва за много причудлив и ексцентричен 70-годишен мъж, наречен Човекът-пиле. А най-добрият му приятел е 70-годишно пиле“, обясни той.
„Толкова съм развълнуван, защото получавам шанс да се трансформирам отново, както успях в Smashing Machine“, каза Джонсън. „Нямам търпение.“
В същото време актьорът е по-едричък в предстоящата драма "The Smashing Machine", където играе бившия MMA боец и шампион на UFC в тежка категория Марк Кер.
За ролята във "Музика на гущерите" Джонсън направи обратното на качването на мускули и призна, че трансформацията му още не е приключила.
Dwayne Johnson's weight loss: The Rock shares how a gut problem taught him that true fitness is more than muscles and gymhttps://t.co/IxC3rUvjmH— Economic Times (@EconomicTimes) September 3, 2025
„Това съм аз, отслабнал“, каза той. „Все още имам дълъг път да извървя.“
"The Smashing Machine" наскоро имаше премиера на филмовия фестивал във Венеция, където получи възторжени отзиви, а представянето на Джонсън предизвика слухове за възможна номинация за „Оскар“.