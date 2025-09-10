Четирите думи на кралица Елизабет II при новината, че скоро ще умре

Скованата горна устна на покойната кралица Елизабет II и способността ѝ да изпълнява кралските си задължения въпреки трудностите в личния си живот са били добре известни през цялото ѝ царуване. А готовността ѝ непрекъснато да поставя дълга над собствените си чувства е била една от многото причини, поради които тя се е радвала на толкова висок рейтинг на одобрение сред британската общественост.

Три години след смъртта ѝ, източник от кралското семейство твърди, че дори в самия край на живота си тя не се е отклонила от това поведение. Твърди се, че когато лекарите на кралицата са я информирали, че има форма на рак на костния мозък, наречена множествен миелом, което означава, че не ѝ остава дълго да живее,

тя е реагирала със своя запазен стоицизъм.

Твърди се, че диагнозата е поставена само седмици след като покойната кралица е загубила съпруга си от 73 години, принц Филип, през 2021 г. Проявявайки изключителна смелост пред лицето на такава мъка, тя е помолила медицинския си екип да ѝ помогнат да изпълни трогателната ѝ молба, пише английското издание The Mirror.

Пол Бърел, който е работил като иконом при семейство Уиндзор, твърди, че лекарите, грижещи се за покойната кралица, първоначално са казали, че тя вероятно няма да доживее след Коледа на 2021 г.

Той казва че

монархът е реагиралa смело с четири прости думи: „Е, това е жалко“,

когато е получилa тази тъжна новина на 95-годишна възраст. Въпреки скромния си отговор обаче, се казва, че тя е била шокирана да чуе, че краят на живота ѝ вероятно е толкова близо.

1926 and 2022. The first and the last public photographs of Her Majesty Queen Elizabeth II who died on this day 8th September 2022. pic.twitter.com/i0IUrFGp2w — Bobbie (@bo66ie29) September 8, 2025

Бърел твърди, че смелата кралица е добавила, че е жалко: „Защото следващата година е годината на моя платинен юбилей и бих искала да видя това“. След това обаче кралицата попитала лекарите си какво могат да направят, за да ѝ помогнат да изпълни последна молба и да отпразнува с обществеността предстоящия юбилей, твърди Бърел, казвайки, че тя е попитала: „Можете ли да ме поддържате жива за това?“.

Бърел казва още: „Тя е претърпяла кръвопреливания и стриктно е следвала лекарските предписания, като се е отказала от много обичаните си джин с тоник и мартинита, а вместо това е пила ябълков сок (и доматен сок в неделя като лакомство), за да удължи живота си. Те я поддържали жива, за да стане свидетел на този знаменателен момент (платинения юбилей) в нейното царуване, но

тя е знаела през цялото време, че умира“.

Покойната кралица заклела тези, които са знаели за здравословното ѝ състояние, да пазят тайна и в крайна сметка почина на 96-годишна възраст, месеци след първоначалната прогноза на лекарите, през септември 2022 г.