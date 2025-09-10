Експерт: Подписът върху писмото за рождения ден на Епстийн е на Тръмп

Е ксперт по почерк заяви, че подписът върху спорното послание за рождения ден на Джефри Епстийн е „абсолютно“ на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Графологът Ема Баче сравни подписа с други примери от същия период и каза пред Sky News: „Това е много подобен подпис, който е използвал през 2000-те. Мога категорично да кажа, че е на Доналд Тръмп.“

Конгресът публикува „албум за рожден ден“ на Епстийн с предполагаема бележка от Тръмп

Новопубликувани документи, предадени на Конгреса на САЩ, съдържат рождени поздравления за Епстийн както от президента на САЩ, така и от настоящия британски посланик в САЩ, Питър Манделсън. Те включват ръчно нарисувано женско тяло, подписано с „Доналд“, снимка на Епстийн, държащ огромен чек с подпис „DJTRUMP“, както и съобщение, в което лорд Манделсън изглежда нарича Епстийн свой „най-добър приятел“.

Относно публикуването на изображението в социалната мрежа X, прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви: „Както казвах през цялото време, много е ясно, че президентът Тръмп не е нарисувал тази картина и не я е подписал.“

Но г-жа Баче беше категорична: „Невероятно отличително е. Ако погледнем начина, по който е образувал „о“-то на Доналд, всъщност е кръг. Той също така има много дълъг хоризонтален щрих в края на името си – което, колкото и да е забавно, казва на хората „стойте далеч“ – и е абсолютно идентичен по натиск, дължина и форма на почти всеки един щрих (с настоящия му официален подпис).“

Доналд Тръмп отрече да е автор на писмо с неприлично съдържание до Джефри Епстийн

Тя посочи, че главната буква „Д“ в името му в съобщението на Епстийн е също много отличителна и напълно съвпада с друга кореспонденция от 1996 и 2000 г.

Документите бяха предадени по искане на Комисията по надзор на Конгреса на САЩ и са от книга, съставена от съучастничката на Епстийн, Гислейн Максуел, в чест на 50-ия му рожден ден през 2003 г. Белият дом заяви, че правният екип на президента „агресивно води съдебни дела“.

Баче добави, че „не е изненадана, че той го отрича“. След като изследва редица негови подписи под микроскоп, тя заключи: „Идеята, че може да бъде фалшифициран, би била почти невъзможна. Със сигурност не бих могла да се доближа до почерка на Доналд Тръмп. Това е много уверен, много бърз подпис, а когато фалшифицираш нещо, го правиш по-бавно.“

Тя отбеляза, че съвременният подпис на Тръмп се е променил леко, но все още има ясни прилики: „Неговият съвременен подпис е изцяло изобразен на ъгли, а в графологията ъглите са свързани с енергия, агресия, има напрежение. Няма мекота, а стилът му на общуване е от типа „ще ме изслушаш и аз съм прав“.

Отричане на посланика

Лорд Манделсън също е подложен на разследване заради връзката си с Епстийн, а публикуването на досиетата изостри проблема. Документите съдържат възторжено мнение от гранда на лейбъристите, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“.

Говорителят на лорд Манделсън заяви, че той „много съжалява, че изобщо е познавал Епстийн“.