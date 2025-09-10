Любопитно

Женените мъже, които изневеряват, имат едно общо – твърдят, че обичат съпругите си

Въпреки изневерите, те твърдят, че обичат партньорките си и се впускат в извънбрачни връзки единствено заради липсата на „вълнение“

10 септември 2025, 11:49
Женените мъже, които изневеряват, имат едно общо – твърдят, че обичат съпругите си
Р епортерка на „Сън“, която се е срещала с мъже, търсещи афери, за да проучи навиците им, открила неочаквано общо между всички тях – въпреки изневерите, те твърдят, че обичат партньорките си и се впускат в извънбрачни връзки единствено заради липсата на „вълнение“ в живота си.

Журналистката Мел Фалоуфийлд, на 52 години, събрала тази парадоксална вътрешна информация, работейки под прикритие в сайта Illicit Encounters – платформа, създадена през 2003 г., която помага на женени мъже и жени да търсят секс извън брака, съобщава „Сън“.

Сайтът твърди, че има 1,5 милиона потребители, а броят на новите регистрации рязко нараснал през септември – според Фалоуфийлд това се дължи на напрежението, което летният сезон е оказал върху отношенията.

„Заинтригувана от числата и с благословията на съпруга ми, създадох „фалшив“ профил, за да разбера какви мъже привлича подобен сайт – и защо изневеряват?“, разказва тя, сравнявана със своеобразния „Дони Браско“ на извънбрачните връзки. Въпреки че публикувала сериозен профил по стандартите на Illicit Encounters – отбелязвайки, че е „игрива“ и обича „политика и актуални събития“ – Фалоуфийлд получила около 30 съобщения само за половин час.

Много от профилите, които тя разгледала, били „поразително сходни“ – измамниците търсели „откраднати моменти на забавление“ и споделяли, че им липсва „вълнение“, въпреки че имат „добър брак“.

„Всъщност мнозина казаха, че не искат да разклащат брака си... колко благородно от тяхна страна“, коментира с ирония Фалоуфийлд. „Бих казала, че 90% от профилите, които прочетох, ясно показват, че тези мъже не искат браковете им да приключат – и забележителното е, че всички твърдяха, че обожават съпругите си.“

Първият мъж, с когото се срещнала – Том, на 62 години, с две пораснали дъщери – признавал, че е привързан към жена си. Въпреки че се били отдалечили един от друг, двамата все още живеели заедно. Това не било първата му авантюра – „успешно имал афера в продължение на две години, но тя приключила“, пише Фалоуфийлд. „Той ми каза, че търси секс и забавление, които няма да нарушат статуквото на брака му.“

Журналистката останала изненадана, когато в края на срещата Том се опитал да я целуне – но тя „успешно избегнала“ опита му.

Втората ѝ среща била с 52-годишен мъж с 12-годишен син, който признал, че не е имал интимни отношения със съпругата си, откакто се родило детето, но въпреки това твърдял, че все още я обича.

„Той уверяваше, че я обожава – и скоро разбрах, че това е общ знаменател сред изневеряващите – но му липсваше физическа близост“, обяснява Фалоуфийлд. След преживяванията си тя стигнала до заключението, че „измамниците“ нямат единен профил.

„С изненада осъзнах, че няма типаж; тези мъже идват от всякакви социални среди, някои имат деца, други не, различни възрасти...“, казва тя, добавяйки, че единствената връзка между тях е твърдението, че обичат съпругите си.

Въпреки че на пръв поглед „измамникът“ трудно може да бъде разпознат в тълпата, има някои ясни предупредителни знаци. Според професионалната „ловкиня на мед“ Маделин Смит, която използва себе си като примамка, за да изобличава прелюбодейци, изневеряващите мъже често крият телефоните си, за да прикриват скандална кореспонденция, избягват да качват снимки с половинките си и – най-характерното – използват Snapchat.

„Няма основателна причина който и да е зрял мъж да има Snapchat на телефона си“, пише моделът. „Snapchat – с уникалното предимство, че изтрива съобщенията след преглед – е приложение за измамници. Познавам само възрастни мъже, които го използват, за да изпращат и получават интимни снимки.“

Източник: nypost.com    
