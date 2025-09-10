Препоръчано :

10 септември 2025, 13:27
A1 първа у нас предлага на клиентите си функционалност за следене на средната скорост в реално време
A1 България предлага на своите клиенти функционалността „Моята средна скорост“. Тя изчислява и показва средната скорост в реално време с цел безопасно и сигурно движение по пътищата. Новината идва само дни след влизането в сила на промените в Закона за движение по пътищата,

Функционалността автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост, и в реално време показва предупреждения на шофьора за:

  • текущата скорост и средната скорост на движение;
  • оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;
  • препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно. За разлика от други приложения, които само сигнализират при навлизане или излизане от такава зона, решението на А1 действително изчислява реалната средна скорост.

Новата възможност в Моят А1 е създадена в помощ на водачите, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.

  • Защо е важно

„Моята средна скорост“ отговаря на една от най-големите тревоги на шофьорите – несигурността кога и къде се измерва средната скорост. С нея потребителите получават контрол и спокойствие, намалявайки риска както от глоби, така и от пътни инциденти.

„С тази нова функционалност доказваме, че дигиталните решения могат да бъдат едновременно практични и социално значими. Нашата цел е да помогнем на клиентите да пътуват по-безопасно и спокойно, използвайки удобството на съвременните технологии.“, коментира Александър Димитров, главен изпълнителен директор на А1.

  • Социална отговорност и иновации

А1 интегрира „Моята средна скорост“ в Моят А1 като част от стратегията си за развитие на дигитални услуги с обществена полза. Компанията е убедена, че телекомите имат важна роля за изграждането на по-сигурна и по-свързана среда – не само чрез инфраструктура, но и чрез решения, които влияят пряко на ежедневието на хората. Затова потребителите на телекома могат да използват новата функционалност без допълнително заплащане.

  • Как да се активира

За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

Източник: А1    
