Проговори семейството на брутално убитата във влак в САЩ украинска бежанка

Ирина Заруцка бе намушкана до смърт от 34-годишния рецидивист Декарлос Браун-младши в ужасяващо престъпление, заснето от камери, което остави близките ѝ съсипани

10 септември 2025, 12:07
Източник: БТА/АР

С емейството на 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка настоява за справедливост, след като тя беше безмилостно и произволно убита във влак в Шарлът миналия месец.

Заруцка бе намушкана до смърт от 34-годишния рецидивист Декарлос Браун-младши в ужасяващо престъпление, заснето от камери, което остави близките ѝ съсипани. Те изискват не само наказание за извършителя, но и действия срещу „системните провали в обществената безопасност“ в града.

„Сърцата ни са съкрушени до неописуема мъка. Ирина дойде тук, за да намери мир и безопасност, а вместо това животът ѝ беше откраднат по най-ужасяващия начин“, заяви говорител на семейството в изявление, публикувано от адвокатите и получено от WSOC-9. „Никое семейство не бива да преминава през това.“

Роднините на Заруцка призовават прокурорите не само да държат Браун отговорен, но и да се заемат с „по-широката криза в обществената безопасност и системния провал“.

Братът на нападателя, Джеремая Браун, също смята, че трагедията е можела да бъде предотвратена, ако съдебната система в Северна Каролина е функционирала по-ефективно.

„Мисля, че тогава е можело да го спрат навреме“, каза той пред „Ню Йорк Пост“, визирайки хлабавите условия, определени от съдия, които позволили на Декарлос да бъде освободен от затвора през януари.

По данни от регистрите, Браун е бил арестуван 14 пъти и е известно, че страда от шизофрения. Записите показват как той седи зад Заруцка във влака няколко минути, преди да извади нож и да я прободе многократно.

„Той може да го направи отново. Разбира се, трябва да получи лечение за психичното си състояние, но действията му носят последствия“, добавя Джеремая. „Мисля, че той трябва да си понесе отговорността. Надявам се семейството на жената във влака да получи подкрепата, от която се нуждае.“

Близките на Заруцка също призовават обществото и медиите да уважават нейното достойнство, като не разпространяват повторно графичните кадри от убийството.

Освен по местните обвинения, срещу Браун е повдигнато и федерално обвинение за „извършване на деяние, довело до смърт, в система за обществен транспорт“. Министерството на правосъдието съобщи за това във вторник.

Източник: nypost.com    
