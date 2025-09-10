България

Два междусъседски побоя в Асеновград: арестувани жени, тийнейджърка и трима мъже

Скандали заради лични конфликти прераснаха във физическа саморазправа – полицията задържа шестима души, а срещу тях са образувани производства

10 септември 2025, 11:53
Два междусъседски побоя в Асеновград: арестувани жени, тийнейджърка и трима мъже
Източник: iStock

П олицията в Асеновград се намеси в два отделни междусъседски скандала, приключили с арести и образувани производства.

В първия случай със заповед по ЗМВР са задържани две жителки на 43 и 22 години, както и 17-годишно момиче. Те влезли във физическа саморазправа със своя позната заради неуредени лични взаимоотношения. Срещу тях е образувано бързо производство за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.

Подобно престъпление е в основата и на втори инцидент. Вчера сутринта в районното управление са били отведени трима мъже на 38, 41 и 45 години. Те нападнали съседи от съседен имот – мъж и две жени, нанасяйки им удари. За случая е започнато досъдебно производство.

Източник: МВР    
