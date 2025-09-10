Върховният европейски съд реши: Ядрената енергия може да бъде "зелена"

О бщият съд постанови против Австрия, която се опита да отмени решението ядрената енергия и газът да бъдат включени в регулацията на ЕС за таксономията, пише Politico .

Европейският съюз може да продължи да брои ядрената енергия и в някои случаи изкопаемия газ като "екологично устойчиви" след като най-висшият съд на ЕС постанови, че Европейската комисия не е нарушила задълженията си за справяне с климатичните промени.

В сряда Общият съд постанови против жалба на Австрия, която се опита да отмени решението за включване на двата енергийните източници в регулацията на ЕС за таксономията, която определя кои инвестиции могат да се считат за "зелени".

Общият съд, част от Съда на Европейския съюз, посочи в решението си, че Комисията "е имала право да смята, че производството на ядрена енергия има почти нулеви емисии на парникови газове и че в момента няма технологично и икономически осъществими нисковъглеродни алтернативи в достатъчен мащаб".

Съдът добави, че "подкрепя становището, че икономическите дейности в секторите на ядрената енергия и изкопаемия газ могат, при определени условия, да допринасят значително за смекчаване на климатичните промени и за адаптация към тях".

Делото бе заведено от Виена през 2022 г., като Австрия твърдеше, че включването на ядрената енергия и изкопаемия газ нарушава законодателството на ЕС, и че Комисията е пропуснала да проведе оценка на въздействието или обществено консултиране и е заобиколила нормалните законодателни процеси.

Леоноре Гевеслер, тогава министър на климата и енергетиката на Австрия и сега лидер на опозиционната партия "Зелени", започва съдебното дело почти три години след публикуването на списъка със зелени инвестиции.

"С цялата си сила се противопоставям на опита за "озеленяване" на ядрената енергия и газа чрез заден вход с допълнителен делегиран акт," каза Гевеслер по това време. "Считам го за безотговорно и неразумно. От наша гледна точка това също не е законно." Правителството на Люксембург също изрази подкрепа за делото.

Решението означава, че задънена улица по отношение на финансирането от ЕС за конвенционални ядрени реактори може да бъде преодоляна и представлява подкрепа за усилията на Франция да отключи такива инвестиции.

То идва непосредствено след като Германия миналата седмица подписа споразумение с Франция за разработване на съгласувана политика, която приема включването на атомната енергия в нисковъглеродния енергиен микс.

Това решение поражда спекулации, че Берлин, който затвори собствените си реактори след бедствието във Фукушима през 2011 г., може да спре да блокира усилията за насочване на средства от ЕС към тази технология.