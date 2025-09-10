„Ще ви убия! Ще ви заколя!“: Обвиниха мъж, удрял майка си и заплашил да убие нея и съседката

С офийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил се с убийство на нея и на съседката им.

На 8 август около 22:30 часа в двор на къща в София, обвиняемият Я.Б. удрял с юмруци в главата възрастната си майка и й нанесъл лека телесна повреда. След това той се заканил да убие нея и тяхната съседка, като им крещял „Ще ви убия! Ще ви заколя!“ и демонстративно поставил пред тях брадва и нож.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши друго престъпление Я.Б. е задържан за срок до 72 часа.

В сряда наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.