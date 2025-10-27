Свят

Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

Междувременно дрон порази микробус в руската Брянска област, както уби шофьора и рани двама души

Обновена преди 1 час / 27 октомври 2025, 07:10
Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж

Дръзкият обир в Лувъра: Седмица първа от крими сагата в Париж
Китайският външен министър призова за край на търговските войни

Китайският външен министър призова за край на търговските войни
10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон

10 подсъдими за сексистки кибертормоз, свързан с Брижит Макрон
Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще
Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента

Проучване: Популярността на Макрон се срина - 16% подкрепа за президента
Тръмп отпътува за Япония

Тръмп отпътува за Япония

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация
Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Заради санкциите: ЕС забрани организираните екскурзии до Русия и Беларус

Р усия заяви, че тази нощ е унищожила и прехванала 193 украински дрона над региони на Русия, от които 40 над Московския регион, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 47 - над територията на Брянска област, 42 - над територията на Калужка област, 40 - над територията на Московския регион, от които 34, които летяха към Москва, 32 - над територията на Тулска област, 10 - над територията на Курска област, 7 - над територията на Орловска област, 4 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Воронежка област, 2 - над територията на Оренбургска област, 2 - над територията на Тамбовска област, 1 - над територията на Белгородска област, 1 - над територията на Липецка област и 1 - над територията на Самарска област", се казва в изявление на руското ведомство.

(Във видеото: Тагарев: Стратегията на Украйна има ефект - Накара Русия да внася бензин, а преди захранваше Европа)

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Междувременно дрон порази микробус в  руската Брянска област, както уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната руска област, граничеща с Украйна.

Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Атака с дронове Москва Противовъздушна отбрана Свалени дронове Летища Брянска област Сергей Собянин Затворени летища Жертви и ранени Росавиация
Последвайте ни

По темата

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Проливният дъжд блокира движението в няколко района на София

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

"САЩ и ЦРУ подготвят война": Венецуела вижда опасна провокация

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Депутати с милиони в брой, неясноти в имотните декларации

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg
Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско
Ексклузивно

Лавров: Русия признава Украйна, но се противопоставя на опитите на Киев да унищожи всичко руско

Преди 14 часа
Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот
Ексклузивно

Астрономи откриха „суперземя” с условия за живот

Преди 13 часа
Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици
Ексклузивно

Какво се случва в Walt Disney World? Три смъртни случая за по-малко от две седмици

Преди 15 часа
Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали
Ексклузивно

Трагедията в Кочани: Започва съдебният процес за 63-мата загинали

Преди 16 часа

Виц на деня

Ако животът ти се усмихва прекалено често – вероятно нещо крои
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

кредит

Как да се отървете от бързите кредити

България Преди 7 минути

Фирми кредитори системно атакуват клиенти с оферти за нови заеми

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

Украински мечета намериха нов дом в Парк за мечки Белица

България Преди 10 минути

Мечетата са седемгодишни брат и сестра

Кои са любимите марки коли на депутатите?

Кои са любимите марки коли на депутатите?

България Преди 23 минути

Имуществените декларации на народните представители разкриват кои са най-предпочитаните модели, както и кои депутати имат най-много регистрирани на тяхно име

Колко дължат депутатите?

Колко дължат депутатите?

България Преди 37 минути

Всяка година българските народни представители са задължени да подават имуществени декларации

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

13-годишно момче уби и изяде свой съученик от "любопитство"

Свят Преди 50 минути

Заподозреният заяви, че възпроизвежда насилствените сцени на убийство, които е виждал във филми и онлайн игри

Принц Андрю

Принц Андрю и Фърги сменят бляскавата резиденция за домовете на Хари и Уилям

Любопитно Преди 56 минути

Според съобщенията, крал Чарлз отдавна е искал бившите херцог и херцогиня да напуснат Роял Лодж, за която не са плащали наем от 20 години

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

„Ужасяващо е“: Семейството на Бритни Спиърс в паника след видео с опасно шофиране

Любопитно Преди 56 минути

След кадри, на които певицата едва контролира автомобила си, близките ѝ се страхуват, че тя преживява нов срив

<p>&quot;Повратна точка&quot;: Милей коментира изборните резултати в Аржентина&nbsp;</p>

"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

Свят Преди 1 час

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Хеликоптер и изтребител се разбиха в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Два американски военни летателни апарата се разбиха в Южнокитайско море

<p>Катастрофалният ураган &quot;Мелиса&quot;: Ветрове над <span style="color:#ff0000;">250 км/ч</span></p>

Катастрофалният ураган "Мелиса": 1 метър дъжд и ветрове над 250 км/ч

Свят Преди 1 час

Наредени са задължителни евакуации за Порт Роял в Кингстън и шест други уязвими района в цялата страна

,

Защо младите украинци не искат да остават в родината си

Свят Преди 1 час

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

BBC: Киев не вярва в помирението, Украйна в новата фаза на войната

Свят Преди 1 час

„Русия спира само когато е измита в собствената си кръв“, предупреждава украински професор

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Губернаторът на Калифорния обмисля да се кандидатира за президент на САЩ

Свят Преди 1 час

Тръмп е "разрушителна сила", смята Нюсъм

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

Президентът Радев на посещение в Саудитска Арабия

България Преди 2 часа

Той ще се срещне с представители на българската общност в Саудитска Арабия.

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Лула да Силва: САЩ и Бразилия ще решат търговския спор до дни

Свят Преди 2 часа

Тези гаранции той е получил от Тръмп по време на неотдавнашната среща помежду им

<p>СО с актуална информация за сметосъбирането в &quot;Люлин&quot; и &quot;Красно село&quot;</p>

Кризисното сметосъбиране в "Люлин" и "Красно село" продължава

България Преди 2 часа

Общината призова за търпение

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Тишината преди бурята в двореца: Как принц Уилям сложи край на търпението си

Edna.bg

Виктория Бекъм с най-личната си изповед

Edna.bg

Дарко Тасевски: Мутри ни посрещнаха на летището в Москва

Gong.bg

Камери уловиха шокиращи думи на Винисиус при смяната му в Ел Класико

Gong.bg

Наводнено кръстовище спря движението на няколко трамвайни линии в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Кола падна от мост на „Цариградско шосе“ (СНИМКА)

Nova.bg