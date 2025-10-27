Руската ПВО свали 40 дрона над Москва, затвориха две летища

Съветник по сигурността: Не вярвам, че ще има среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще

Р усия заяви, че тази нощ е унищожила и прехванала 193 украински дрона над региони на Русия, от които 40 над Московския регион, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 193 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 47 - над територията на Брянска област, 42 - над територията на Калужка област, 40 - над територията на Московския регион, от които 34, които летяха към Москва, 32 - над територията на Тулска област, 10 - над територията на Курска област, 7 - над територията на Орловска област, 4 - над територията на Ростовска област, 4 - над територията на Воронежка област, 2 - над територията на Оренбургска област, 2 - над територията на Тамбовска област, 1 - над територията на Белгородска област, 1 - над територията на Липецка област и 1 - над територията на Самарска област", се казва в изявление на руското ведомство.

На места са паднали отломки от свалените дронове и там работят специалисти от службите за действия в извънредни ситуации.

Заради атаката с дронове две от четирите летища в района на Москва бяха затворени, а именно летището в Домодедово и летището в Жуковски, съобщи руският държавен авиационен регулатор "Росавиация", цитиран от Ройтерс.

Междувременно дрон порази микробус в руската Брянска област, както уби шофьора и рани двама души, предаде Ройтерс, позовайки се на губернатора на югозападната руска област, граничеща с Украйна.

Всички ранени са откарани в местна болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз в приложението „Телеграм“.