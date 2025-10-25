Свят

Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

В Киев един човек е бил убит, а в региона на Днепропетровск - двама

Обновена преди 1 час / 25 октомври 2025, 07:30
Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени
Източник: AP/БТА

Р уски атаки с ракети и дронове по Украйна през нощта срещу събота са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщиха местни власти, предаде Асошиейтед прес.

В столицата Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота, съобщи Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев. Трима от ранените са били хоспитализирани, информира украинската държавна служба за извънредни ситуации.

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

В нежилищна сграда е избухнал пожар, а на друго място отломки от прехванати ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Telegram.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети“, написа кметът Виталий Кличко в Telegram по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко, добавяйки, че при ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала  четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова в петък САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.

Източник: БТА/Пламен Йотински    
Русия Украйна Киев атака
Последвайте ни

По темата

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Борисов: Аматъорите са навсякъде, аз искам ГЕРБ да изглежда другояче

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 6 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 6 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 5 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 2 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 1 час

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Свят Преди 4 часа

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

България Преди 4 часа

Той страда от рядък и агресивен рак

<p>&quot;Отсъствие без бележка&quot;: Над 100 депутати са пропуснали заседания през септември</p>

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

България Преди 4 часа

Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Свят Преди 6 часа

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 6 часа

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 13 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 13 часа

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 13 часа

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Свят Преди 14 часа

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Свят Преди 14 часа

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Свят Преди 15 часа

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 16 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Историята на 14-годишната Фреди, която е съблазнявала и убивала нацисти

Edna.bg

Докато смъртта ни раздели: кои са двойките с най-дългите бракове сред българските звезди

Edna.bg

Четирима аут от групата на Левски

Gong.bg

Лудогорец: Някои мачове напомнят, че пътят към върха не е прав

Gong.bg

Връщаме стрелките с час назад: Преминаваме към зимното часово време

Nova.bg

"Божественият" Тони Сервило в България: Театърът е място на човешка съпротива

Nova.bg