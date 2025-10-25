Русия с поредна атака с дронове и ракети срещу Украйна, загинали и ранени

Р уски атаки с ракети и дронове по Украйна през нощта срещу събота са убили най-малко трима души и ранили други 17, съобщиха местни власти, предаде Асошиейтед прес.

В столицата Киев един човек е бил убит и десет ранени при атака с балистични ракети в ранните часове на събота, съобщи Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев. Трима от ранените са били хоспитализирани, информира украинската държавна служба за извънредни ситуации.

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

В нежилищна сграда е избухнал пожар, а на друго място отломки от прехванати ракети са паднали на открито място, повреждайки прозорците на близките сгради, съобщи службата за извънредни ситуации в Telegram.

"Експлозии в столицата. Градът е под атака с балистични ракети“, написа кметът Виталий Кличко в Telegram по време на нападението.

В региона на Днепропетровск двама души са загинали и седем са ранени, съобщи и.д. областният управител Владислав Хайваненко, добавяйки, че при ударите са повредени жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка, магазин и поне един автомобил.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е изстреляла девет ракети и 62 дрона, от които украинската противовъздушна отбрана е прехванала четири ракети и 50 дрона.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната му отбрана е свалила 121 украински дрона.

Атаките дойдоха, след като украинският президент Володимир Зеленски призова в петък САЩ да разширят санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира на страната му да бъдат предоставени ракети с голям обсег, за да отвърне на ударите на Русия.