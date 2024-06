Руска въздушна атака в Украйна

У краинските военновъздушни сили заявиха, че са свалили всичките 23 дрона и пет от шест ракети, изстреляни срещу Украйна от Русия тази нощ, предаде Ройтерс.

Областният управител на украинската Хмелницка област Сергий Тюрин каза, че системите за противовъздушна отбрана са свалили девет въздушни обекта над ръководената от него област. Местните власти не разполагат с информация за пострадали или за материални щети, поясни Тюрин.

#UkraineRussiaWar | War Monitor’s approximate route map of missiles and Shahed kamikaze drones during #Russia’s Wednesday night attack on #Ukraine.



Ukraine’s Air defense forces shot down 5 of 6 Russian missiles and all 23 attack drones. pic.twitter.com/DtPMYKL0kD