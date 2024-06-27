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Руска въздушна атака в Украйна

Военновъздушните сили заявиха, че са свалили всичките 23 дрона и пет от шест ракети, изстреляни срещу Украйна

27 юни 2024, 09:58
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У краинските военновъздушни сили заявиха, че са свалили всичките 23 дрона и пет от шест ракети, изстреляни срещу Украйна от Русия тази нощ, предаде Ройтерс.

Областният управител на украинската Хмелницка област Сергий Тюрин каза, че системите за противовъздушна отбрана са свалили девет въздушни обекта над ръководената от него област. Местните власти не разполагат с информация за пострадали или за материални щети, поясни Тюрин.

Областният управител на Николаевска област Виталий Ким каза, че украинските сили са унищожили шест дрона и три крилати ракети над Николаевска област.

Два дрона бяха свалени над Херсонска област и един - над Днепропетровска област, казаха още украинските власти.

* Във видеото: Най-опасните оръжия на Русия

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Източник: БТА, Божидар Захариев     
въздушна атака Украйна дрон ракети

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