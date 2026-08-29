Двегодишно дете почина, а осем души са ранени при нови руски атаки с дронове срещу Киев

Н ай-малко осем души са ранени при днешната руска атака с дронове срещу украинската столица, като трима от тях са настанени в болница. Двегодишно момиченце почина от раните си в лечебно заведение, след като отломки от свален безпилотен апарат паднаха в района на Оболон. Новината съобщи кметът на Киев Виталий Кличко, цитиран от Укринформ и ДПА.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна при падането на апарата в Оболонски район са нанесени щети по заведение за хранене и паркова инфраструктура. По-късно Кличко информира за повторен удар, поразил нежилищна сграда в Подолски район. В столицата остава в сила въздушна тревога за поредна вълна от нападения.

At least 37 people were killed after a Russian drone attack on a Kyiv-area ammunition depot sparked a detonation, President Volodymyr Zelenskiy said https://t.co/DeKjEXKAFV pic.twitter.com/QMTSTgB1YN — Reuters (@Reuters) August 29, 2026

Същевременно продължават спасителните и възстановителни дейности в село Мила, западно от Киев. Снощната руска атака срещу склад за боеприпаси, разположен в близост до жилищен район, предизвика вторични експлозии и опустошителни разрушения. По данни на вътрешния министър Иван Вихивски четирима души все още са в неизвестност, а по последни данни жертвите на трагедията са най-малко 37, с около 40 ранени.

От своя страна руското Министерство на отбраната съобщи, че през деня са нанесени групови удари с ударни дронове по обекти на украинската военна промишленост и морски пристанища. Според Москва в Киев е поразено корабостроително предприятие, сглобяващо дистанционно управляеми катери, а в пристанището на Николаев - товарен терминал, четири склада за военна продукция и захранваща електрическа подстанция.