След визитата на директора на ЦРУ в Москва - Русия засили ударите по Киев

Киев преживя рекордни 13 въздушни тревоги на 27 август, общо почти 15 часа под тревога. Русия е изстреляла около 140 дрона по време на дневните атаки, като украинската ПВО съобщава за около 120 неутрализирани; четирима души са ранени.

Атаките последваха необявеното посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва на 25 август, първа визита на действащ директор на агенцията от близо пет години. Според публикации целта е била да се търси деескалация и да се предупреди Москва срещу по-нататъшно разширяване на конфликта.

Авторът разглежда руската ескалация като демонстрация, че Кремъл не желае прекратяване на войната. На този фон Киев и партньорите му трябва да продължат дипломатическия натиск, но и да поддържат военната и финансовата подкрепа за Украйна, включително способността ѝ да нанася удари по руска военна и икономическа инфраструктура.

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Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф пристигна в Москва на 25 август, първото подобно посещение от близо пет години насам. На следващата нощ Русия изстреля балистични ракети по Киев. След това, на 27 август, украинската столица преживя рекордните 13 въздушни тревоги в рамките на един ден. Хронологията е показателна: опитът на САЩ за дипломатически ангажимент бе последван почти незабавно от най-интензивната руска атака досега.

За жителите на украинската столица 27 август бе тежък ден. През нощта Русия изстреля балистични ракети и дронове по Киев. Благодарение на ракетите, доставени за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, значителна част от атакуващите цели е била прехваната.

Русия за първи път използва ракета „Искандер-1000“ за удар по Киев, съобщи украинското военно разузнаване. Основната разлика спрямо предишната версия е по-големият двигател, който е увеличил обсега ѝ до 550 километра в сравнение с приблизително 390 километра при предшественика. Украинската противовъздушна отбрана е успяла да прехване ракетата.

Трудната нощ бе последвана от също толкова тежък ден. До края му в столицата са прозвучали 13 въздушни тревоги, най-големият брой от началото на пълномащабното руско нахлуване. Предишният рекорд бе 12 въздушни тревоги на 1 март 2022 г.

Общо Киев е прекарал 872 минути, почти 15 часа, под въздушна тревога през този ден, като последната е започнала в 23:55 ч. и е продължила след полунощ. Само между 7:00 и 19:00 ч. Русия е изстреляла около 140 дрона, над 100 от които са били дронове камикадзе, като повечето са били насочени към столицата, съобщиха украинските военновъздушни сили. Украинската противовъздушна отбрана е свалила или неутрализирала около 120 от тях. Четирима души са били ранени в Киев, като двама от тях са били хоспитализирани.

Утрото на 28 август започна по почти същия начин, въздушни тревоги прозвучаха една след друга в столицата и в цялата страна. Времето на тези събития е особено показателно.

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ЦРУ в Москва

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф направи необявено посещение в Москва на 25 август, първото подобно посещение на действащ директор на ЦРУ от ноември 2021 г. Нито Белият дом, нито ЦРУ официално обясниха целта на визитата. Кремъл потвърди, че са се състояли контакти, като ги определи като „взаимодействие между разузнавателните служби“, но изрично отрече информацията, че Ратклиф се е срещал лично с Владимир Путин.

Няколко западни медии съобщиха, че целта на посещението е била Русия да бъде предупредена срещу нанасянето на удари по съоръжения на НАТО на фона на опасенията от по-нататъшна ескалация на войната. Съобщава се също, че Ратклиф е предал „мрачна“ оценка за състоянието на руската война срещу Украйна: Кремъл може скоро да се сблъска с икономически последици и затова Москва трябва да прекрати военните действия и да седне на масата за преговори.

Всички тези публикации, без изключение, водят до един и същ извод: американският представител е пътувал до Москва с една цел, да насочи настоящите военни действия към деескалация.

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Безмълвният отговор на Русия

Стотиците дронове, които тероризират украинската столица за втори пореден ден, представляват недвусмислен отговор от страна на Путин на желанието на САЩ, Украйна и Европа най-накрая да седнат на масата за преговори.

Украйна последователно подчертава необходимостта от прекратяване на огъня и започване на преговори, демонстрирайки готовност за дипломатическо решение. Посещението на директора на ЦРУ в Москва на теория можеше да бъде стъпка към откриването на подобен дипломатически канал. Вместо това резултатът не бе пауза във военните действия, а рекорден брой въздушни тревоги и удар с балистична ракета по цивилна столица.

Разликата между дипломатическата реторика и реалното поведение на бойното поле е най-ясният показател за истинските намерения. Докато едната страна говори на езика на преговорите, другата предприема мащабна атака. Последвалата реторика сочи в същата посока: Кремъл няма намерение да спира войната и планира да продължи да оказва натиск върху Украйна.

И макар Украйна да продължава да настоява за дипломация, при тези обстоятелства бездействието не е вариант. Затова е от критично значение Украйна да продължи да оказва натиск върху Русия с най-ефективното налично оръжие – далекобойни удари по руска територия, включително атаки, насочени към въздействие върху руската икономика. Целта е да се гарантира, че Путин просто няма да разполага с парите, необходими за водене на война.

Поради тази причина финансовата подкрепа от партньорите на Украйна остава от решаващо значение. Тя помага на страната да се снабдява с необходимите оръжия и да оказва натиск върху Русия както по фронтовата линия, така и дълбоко в нейния тил. Изглежда, че Кремъл обръща внимание едва когато димът се издига от петролна рафинерия край Москва.